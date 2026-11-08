Claudia Sheinbaum entrega departamentos del programa Vivienda para el Bienestar en Tuxtla Gutiérrez

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza este domingo la entrega de 56 departamentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en el conjunto habitacional Los Poetas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, como parte del programa Vivienda para el Bienestar.

Durante el evento, Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), informó que también se entregaron 311 constancias de liquidación de créditos del Fovissste, con las que trabajadores podrán dar por concluidas deudas que mantuvieron durante años y acceder a nuevas oportunidades para fortalecer su patrimonio familiar.

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La funcionaria destacó que estas acciones forman parte del programa Vivienda para el Bienestar, mediante el cual el Gobierno de México busca ampliar el acceso a hogares para las familias que históricamente han enfrentado dificultades para adquirir una vivienda.

En el caso de Chiapas, la meta sexenal contempla la construcción de 70 mil 500 viviendas nuevas, con una inversión aproximada de 42 mil 300 millones de pesos, proyecto que beneficiará a alrededor de 254 mil personas.

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Vega Rangel detalló que, de ese objetivo, 35 mil viviendas ya fueron contratadas, mientras que también se contempla la entrega de 30 mil créditos destinados al mejoramiento de hogares, con el propósito de ampliar el alcance de la política habitacional en la entidad.

La entrega de departamentos y la liquidación de créditos forman parte de las acciones federales para facilitar el acceso a una vivienda y brindar mayor certeza patrimonial a las familias chiapanecas.