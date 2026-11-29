El 19 de noviembre, una estudiante universitaria de 22 años murió en un choque múltiple en la carretera Mérida-Progreso. Su caso volvió a poner sobre la mesa algo que el calendario repite casi sin pausa: en 2025 murió una persona en un accidente de tránsito en Yucatán cada 26 horas. El Inegi contabilizó 336 defunciones en el año, casi una por día, y para los hombres de entre 15 y 34 años, el tránsito es la primera causa de muerte registrada.

De las 336 personas fallecidas, 283 eran hombres (84.2%) y 53 mujeres (15.8%). La proporción apenas se ha movido en casi tres décadas: en 1998 fue de 84.3% y 15.7%, respectivamente. Los jóvenes son los más expuestos en términos de riesgo: 117 de los hombres fallecidos tenían entre 15 y 34 años, cuatro de cada diez. En las mujeres, el tránsito es la segunda causa de muerte entre los 15 y los 24 años, y la tercera entre los 25 y los 34.

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El grupo con más víctimas, sin embargo, es otro: el de 45 a 64 años, con 88 fallecidos, 26.2% del total. Entre los menores de 5 a 14 años murieron seis, y en ese grupo el tránsito es la segunda causa de muerte. En 1998 fueron nueve, y ocupaba el primer lugar.

Veintiocho años después

En 1998 murieron 185 personas en accidentes de tránsito en Yucatán. En 2025 fueron 336, 81.6% más. Aun así, en el ranking de causas de muerte, el tránsito pasó del sexto al séptimo lugar; entre los hombres, del tercero al séptimo, aunque entre las mujeres subió del noveno al octavo. El cambio de posición no significa que haya menos muertes: significa que otras causas tuvieron mayor peso.

El peor año fue 2024, con 397 muertes, el récord de la serie. Hubo 338 hombres y 59 mujeres; la cifra de mujeres igualó la de 2018. En 2025, la cifra bajó 15.4% (cálculo propio), a 336, y Yucatán pasó del lugar 18 al 21 en la lista nacional de 32 estados: es el duodécimo con menos fallecidos. En la Península, Yucatán ocupa el primer lugar: Quintana Roo registró 272 y Campeche, 77. En total, son 685, 4.9% de las 13 mil 850 muertes en el país; es decir, cinco de cada 100.

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Conviene leer con calma el grupo de 45 a 64 años. Que encabece la lista no prueba que sea el que más arriesga: es una población mucho más numerosa que la de los jóvenes y el Inegi, en los datos revisados, no publica aquí tasas por habitante. Lo que sí queda claro es que el problema no afecta a un solo perfil: alcanza al estudiante, al trabajador que se traslada a diario y al adulto mayor que cruza una calle.

Tampoco conviene celebrar la baja de 2025. Pasar de 397 a 336 es un alivio, pero una sola temporada no hace tendencia y 336 sigue siendo una cifra superior a la de 1998 en más de 150 muertes. Será hasta que se publiquen los datos de 2026 cuando se sepa si fue un respiro o una pausa.

La moto, protagonista

Las cifras del Inegi que se revisaron no distinguen por tipo de usuario, pero el conteo del ingeniero René Flores Ayora, especialista en seguridad vial que registra a las víctimas desde el lugar del hecho, muestra un patrón claro. En 2025, 165 de sus 275 víctimas (60%) eran motociclistas; en lo que va de 2026, 112 de 216, poco más de la mitad. Detrás hay un parque vehicular que se disparó: las motos pasaron de 96 mil 351 en 2011 a 303 mil 205 en 2025, más del triple.

Su cuenta es más baja que la del Inegi porque solo incluye a quienes murieron en el lugar; él mismo advierte que la cifra real podría acercarse a 400 si se suman quienes fallecieron después en hospitales. Los dos conteos no son comparables, pero cuentan la misma historia. De enero a octubre de 2026, su registro suma 216 muertes, 28 de ellas solo en octubre.

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Quien siga el tema notará que circulan números distintos: 336, 275, 397, 404 y 175. No se contradicen porque miden cosas diferentes. El Inegi cuenta defunciones registradas en el año, con base en actas y certificados médicos; el conteo de campo suma a quienes murieron en el lugar, y la Fiscalía abre carpetas por el delito, que pueden ser una por hecho y no una por víctima. Para el lector, la regla práctica es sencilla: comparar siempre cifras de la misma fuente y del mismo tipo, y desconfiar de quien las mezcla.

Un 2026 que no da respiro

La Fiscalía de Yucatán abrió 170 carpetas por homicidio culposo en accidentes de tránsito de enero a octubre de 2026, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Son 97.1% de las 175 de todo 2025, con dos meses por contar. Yucatán pasó del lugar 26 al 18 en el tablero nacional, ocho puestos arriba. Es un registro judicial, distinto de las muertes, pero va en la misma dirección.

Hay hechos que concentran la tragedia en una sola escena. El 13 de septiembre de 2025, un taxi colectivo con 20 albañiles que salió de Calkiní se incendió en la carretera Campeche-Mérida, tras chocar con un auto e invadir el carril contrario, donde lo embistió un tráiler. Murieron 16 personas. En el Periférico de Mérida, el conteo del especialista ya suma 25 víctimas en 2026, 10 de ellas peatones.

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Qué se puede hacer

Flores Ayora insiste en dos cosas: respetar los límites de velocidad, lo que, a su juicio, podría reducir hasta 50% de las muertes, y usar cascos certificados, sobre todo entre los motociclistas. Propone, además, límites de 20 kilómetros por hora en escuelas y hospitales; 30 en el centro y las colonias; 50 en avenidas, y 80 en periféricos, junto con educación vial desde el preescolar. Son propuestas del especialista, no medidas oficiales.

Lo que sí se sabe es lo que muestran las estadísticas: el tránsito no mata igual a todos. Los hombres jóvenes, los motociclistas y quienes viajan por las carreteras entre Mérida, Progreso y el resto del estado cargan con la mayor parte. Por eso, más allá de la cifra, la pregunta que queda es si los límites, los cascos y los carriles seguros llegarán antes de que la próxima estadística sume otra vida cada 26 horas.