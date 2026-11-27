Los accesos de terreno donde se construirán las Viviendas del Bienestar se mantienen bloqueadas tras un conflicto interno entre agrupaciones volqueteras, afectando el proceso de limpieza y acarreo de material.

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Según datos recabados, la inconformidad recae entre la CENOP y la CTM, quienes no quieren que trabaje Permisionarios CTM de Champotón, cuyo dirigente alega tener un contrato con una empresa responsable del proceso de limpieza.

Tras un recorrido por el lugar, se verificó que, el proceso de limpieza y excavación continúan; no así, los trabajos del acarreo de material que ejecutan las unidades de volteo, en este caso, las pertenecientes a Permisionarios CTM.

Desde las 8:00 horas de este viernes, varios volquetes de las agrupaciones antes referidas mantienen bloqueados los accesos en la zona de excavación y limpieza, respectivamente.

A la par, representantes de la Comisión Nacional de la Vivienda CONAVI se encuentra entablando una mesa de diálogo con los representantes de la CENOP y CTM, para posteriormente elaborar una minuta de trabajo.

JGH