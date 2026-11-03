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Inician trabajos de rehabilitación y modernización en tramos carreteros que conectan Uzazil Edzná

Autoridades implementan acciones de limpieza, deshierbe, reconstrucción de la superficie de rodamiento y señalamiento vial.

Por Redacción Por Esto!

3 de nov de 2026

1 min

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Inician trabajos de rehabilitación y modernización en tramos carreteros.
Inician trabajos de rehabilitación y modernización en tramos carreteros. / X: @UCSCampeche

Como parte de las acciones contempladas en el Programa Estatal de Infraestructura Carretera, se dio inicio formal a los trabajos de mantenimiento y modernización en la red vial del estado. Las labores abarcan de manera directa seis tramos carreteros fundamentales que comunican a la localidad de Uzazil Edzná con la vía principal Campeche–Centenario–Lubná–Melchor Ocampo.

De acuerdo con la información emitida por el Gobierno de Campeche, el proyecto integral de mejoramiento comprende diversas intervenciones destinadas a optimizar la seguridad y la fluidez vehicular. Entre las acciones prioritarias destacan las labores de limpieza y deshierbe en las zonas laterales, orientadas a garantizar una visibilidad para los conductores.

Asimismo, las brigadas especializadas ejecutan obras de reconstrucción de la superficie de rodamiento para corregir el desgaste acumulado y baches en los tramos señalados. El plan de intervención se complementa con la colocación y restauración del señalamiento vial, un elemento clave para prevenir incidentes y asegurar un tránsito ordenado.

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