“No decide el gobierno de Texas”, responde Sheinbaum por disputa de 9 islas del Río Bravo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que el gobierno de Texas tenga facultades para determinar la propiedad de nueve islas ubicadas en el Río Bravo, luego de que autoridades de ese estado estadounidense reclamaran estos territorios fronterizos.

Durante la conferencia mañanera de este martes 3 de noviembre, desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que la delimitación territorial entre México y Estados Unidos corresponde a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), organismo bilateral encargado de atender estos asuntos.

“Primero, no decide el gobierno de Texas. Todo eso se decide a través de una comisión”, afirmó Sheinbaum ante los cuestionamientos sobre la controversia.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las nueve islas que reclama Texas?

La presidenta explicó que el movimiento natural del agua del Río Bravo provoca modificaciones en su cauce y la formación de islas, por lo que es necesario realizar mediciones para determinar a qué país corresponden.

Señaló que estas revisiones deben efectuarse mediante los mecanismos bilaterales establecidos y no por decisiones unilaterales de las autoridades texanas.

Noticia Destacada México cumple entrega mínima de agua del Río Bravo en primer año del ciclo 37

Asimismo, Sheinbaum consideró que las declaraciones del gobierno de Texas podrían tener motivaciones electorales, debido a los comicios que se celebran este martes en Estados Unidos.

“En mi opinión, el tema es electoral”, expresó la mandataria.

¿Por qué Texas reclama nueve islas del Río Bravo?

La controversia surgió después de que autoridades de Texas declararan que nueve islas ubicadas en el Río Bravo pertenecen a su territorio y autorizaran acciones de vigilancia en esos espacios.

Ante ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recordó que el Tratado de Límites de 1970 establece que la frontera sigue el centro del cauce normal del río y que corresponde a la CILA determinar la ubicación de cada isla respecto al límite internacional.

Por ello, el Gobierno de México reiteró que ninguna autoridad estatal estadounidense tiene facultades para modificar unilateralmente la frontera entre ambos países.

IO