Gobierno rechaza que ‘Ley Antimemes’ castigue la crítica; Alcalde explica qué sanciona la reforma

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, rechazó este jueves 1 de octubre que la reforma conocida como “Ley Antimemes” tenga como objetivo sancionar memes, sátiras o críticas contra el Gobierno.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, Alcalde sostuvo que existe una interpretación equivocada sobre los cambios aprobados por el Senado al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

El Senado avaló el miércoles el dictamen en lo general con 72 votos a favor y 34 en contra. La oposición ha advertido que algunos conceptos podrían afectar la libertad de expresión, mientras que la mayoría legislativa sostiene que el objetivo es combatir la piratería, la falsificación y determinados fraudes.

¿Qué dijo Luisa María Alcalde sobre la llamada Ley Antimemes?

Alcalde afirmó que la reforma “no habla de críticas, de memes, de sátira” y señaló que uno de sus propósitos es sancionar el uso de identidad gráfica gubernamental para engañar a personas y cometer un delito.

Explicó que existen casos en los que páginas, videos o perfiles falsos se hacen pasar por instituciones como el IMSS, Hacienda o la Unidad de Inteligencia Financiera para pedir depósitos o datos personales.

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La reforma contempla sanciones para quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales con el propósito de inducir al error o engaño para cometer un ilícito. Reportes sobre el dictamen señalan penas de uno a cinco años de prisión y multas de hasta 10 mil UMA.

Sheinbaum pone como ejemplo videos falsos hechos con inteligencia artificial

Sheinbaum respaldó la explicación y recordó casos en los que se han utilizado imágenes generadas o manipuladas con inteligencia artificial para simular mensajes de funcionarios públicos.

La presidenta mencionó como ejemplo videos falsos en los que supuestamente ella invita a invertir dinero en cuentas relacionadas con Pemex, así como contenidos que imitan a funcionarios del IMSS para cometer fraudes.

Afirmó que la reforma busca proporcionar herramientas jurídicas para sancionar ese tipo de conductas y proteger a las personas que puedan ser engañadas.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein explicó que la reforma penal sobre la usurpación de identidad institucional busca sancionar los fraudes cometidos mediante inteligencia artificial, como el uso no autorizado de identidades de funcionarios o instituciones públicas… pic.twitter.com/v5PiU4kDZJ — Canal Catorce (@canalcatorcemx) October 1, 2026

¿Por qué la oposición cuestiona la reforma?

Senadores del PAN han argumentado que la redacción todavía contiene conceptos que consideran amplios o ambiguos y que, desde su perspectiva, podrían abrir la puerta a sanciones contra parodias, caricaturas o expresiones críticas.

Alcalde rechazó esa interpretación y sostuvo que la conducta sancionada requiere elementos específicos: intención de engañar, hacerse pasar por una institución pública y buscar cometer un ilícito.

Tras su aprobación en el Senado, la reforma fue remitida a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo.

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