Senado aprueba la llamada ‘Ley Antimemes’; qué cambia y qué contenidos podría sancionar

El Senado de la República aprobó este miércoles, con 72 votos a favor, 34 en contra y cero abstenciones, un paquete de reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, conocido públicamente como “Ley Antimemes”.

El proyecto busca reforzar la protección de contenidos, obras e identidades gráficas en entornos digitales, además de sancionar determinados usos no autorizados.

La reforma había sido avalada previamente en comisiones del Senado bajo el argumento de fortalecer la propiedad intelectual y combatir usos ilegales.

¿Qué contempla la llamada Ley Antimemes?

Entre los cambios discutidos se encuentran sanciones por el uso, reproducción o imitación de identidad gráfica institucional, dominios electrónicos y otros signos oficiales cuando se empleen de manera ilícita.

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El debate se centró en el alcance que podrían tener estas disposiciones frente a contenidos como memes, parodias, sátiras, caricaturas políticas o trabajos periodísticos, aunque el dictamen no plantea una prohibición expresa de los memes como formato.

¿Por qué la oposición rechazó la reforma?

Senadores del PAN votaron en contra al considerar que algunos conceptos del proyecto son demasiado amplios y podrían generar riesgos para la libertad de expresión.

La bancada argumentó que la redacción no excluye expresamente la sátira, la parodia, el trabajo periodístico o las expresiones de interés público.

Durante la discusión también se cuestionaron las posibles penas contempladas para determinadas conductas vinculadas con el uso ilegal de signos oficiales.

🚨#ÚLTIMAHORA El Senado aprueba la "Ley Antimemes".



​Con 72 votos a favor, 34 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Senadores avaló en lo general un paquete de modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.



La iniciativa… pic.twitter.com/XF5u3wQod3 — Claudio Mercado (@ClaudioMercadoR) September 30, 2026

La mayoría que respaldó la reforma sostuvo, en contraste, que el objetivo es proteger la propiedad intelectual y evitar fraudes o usos indebidos de elementos institucionales, no perseguir la crítica política.

Tras su aprobación en lo general, el proyecto continúa su trámite legislativo y deberá definirse el contenido final de las disposiciones aprobadas antes de su eventual entrada en vigor.

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