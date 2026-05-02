Congreso de Sinaloa perfila a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina tras licencia de Rocha Moya

El Congreso del Estado de Sinaloa reanudó este sábado su sesión extraordinaria con la asistencia de 37 legisladores, con lo que se confirmó el quórum legal para continuar con el proceso de designación de la persona que asumirá la gubernatura de manera interina.

Durante la sesión, se dio lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, instancia encargada de analizar la licencia temporal solicitada por el gobernador Rubén Rocha Moya, la cual fue previamente aprobada por el pleno.

Proponen a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina

En el documento, la comisión determinó procedente proponer a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina del estado, argumentando su trayectoria, experiencia en la administración pública y cumplimiento de los requisitos constitucionales.

El dictamen establece que, tras la licencia por más de 30 días concedida a Rocha Moya, corresponde al Congreso designar a un titular interino del Poder Ejecutivo, conforme a lo dispuesto en los artículos 43 y 58 de la Constitución local.

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Contexto: acusaciones desde Estados Unidos

La solicitud de licencia del mandatario estatal ocurre en medio de señalamientos emitidos por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que lo vinculan presuntamente con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, en investigaciones relacionadas con narcotráfico y tráfico de armas.

Ante este escenario, Rocha Moya ha señalado que su separación del cargo busca facilitar las investigaciones y garantizar la transparencia del proceso.

Congreso acelera el proceso por “urgente resolución”

En el desarrollo de la sesión, legisladores aprobaron por unanimidad la dispensa de la segunda lectura del dictamen, con el objetivo de agilizar su discusión y eventual votación en la misma jornada.

La medida, sustentada en la Ley Orgánica del Congreso local, permitió que el documento fuera turnado directamente a debate en el pleno, bajo el argumento de “obvia y urgente resolución”.

Discusión en el pleno y siguientes pasos

Tras la aprobación del trámite legislativo, el dictamen fue sometido a discusión en lo general, con la participación de diputados a favor y en contra de la propuesta.

De ser avalado por mayoría absoluta, Yeraldine Bonilla asumiría la gubernatura interina de Sinaloa y rendiría protesta ante el Congreso estatal, para encargarse del Ejecutivo mientras el titular con licencia resuelve su situación jurídica.

El proceso legislativo se desarrolla en un contexto de alta atención política, tanto a nivel nacional como internacional, debido a las implicaciones de las investigaciones en curso y su impacto en la gobernabilidad del estado.

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