Taxista del SUCHAA es herido con machete al intentar defender a una mujer en Chetumal

Un conductor del Sindicato SUCHAA resultó lesionado con un machete, luego de intentar evitar que una mujer fuera golpeada por sus suegros en el fraccionamiento Pelícanos.

El hombre, que maneja el taxi con número económico 1219, sufrió una herida cortante y el presunto agresor se encerró en su domicilio, sin ser detenido hasta el momento.

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De acuerdo con la información disponible, el incidente ocurrió sobre la calle Connecticut. El taxista había llevado a una joven madre a ese punto, donde ella pretendía recoger a su hijo menor. Al llegar al inmueble, la mujer fue encarada y, según el reporte, agredida por familiares de su pareja.

Al notar la situación, el conductor descendió de la unidad para intentar mediar y proteger a su pasajera. En ese momento, el suegro de la mujer lo atacó con un machete y le asestó al menos dos golpes. Después se refugió en su vivienda, de acuerdo con los datos preliminares.

Tras recibir un reporte de auxilio, elementos de la Policía de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar.

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Los agentes no pudieron ingresar al predio particular para asegurar al presunto agresor, por lo que sugirieron a los afectados acudir al Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) para presentar la querella correspondiente.

Los hechos quedan sujetos a las investigaciones que determine la autoridad ministerial. Hasta que un juez resuelva lo contrario, toda persona señalada goza de la presunción de inocencia, y los datos aquí expuestos corresponden a la versión preliminar de los hechos.