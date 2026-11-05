Aseguran combustible y vehículos tras cateo federal en un predio de la vía Mérida-Umán

Un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales permitió el aseguramiento de un predio ubicado sobre la carretera Mérida-Umán, donde las autoridades localizaron una sustancia con características del diésel, equipo para su almacenamiento y despacho, así como diversas unidades de transporte de carga que podrían estar relacionadas con delitos en materia de hidrocarburos.

La diligencia se realizó ayer, mediante una orden de cateo en un inmueble situado a la altura del kilómetro 15+700 de la carretera Mérida-Umán con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Novena Zona Naval, quienes brindaron seguridad perimetral durante el operativo.

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En el lugar fueron asegurados diversos indicios, entre ellos una sustancia líquida traslúcida con características del hidrocarburo conocido como diésel, bidones vacíos con capacidad de 20 litros, mangueras, bombas, una pistola despachadora y documentación.

Además, las autoridades aseguraron precautoriamente el inmueble junto con los objetos y vehículos que se encontraban en su interior. Entre las unidades destacan autotanques, góndolas, tractocamiones, dollys, plataformas, un automóvil tipo sedán y un motocarro.

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El aseguramiento se realizó ante la probable relación del inmueble, los objetos y los vehículos con hechos que podrían constituir un delito contemplado en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

En el operativo participaron también elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado, Policía Estatal de Investigación y el binomio canino K9 de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán.

Los indicios quedaron a disposición de las autoridades competentes, que realizarán las investigaciones correspondientes para determinar su procedencia y deslindar responsabilidades.