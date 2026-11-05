Campesinos de Campeche exigen pago del seguro catastrófico por 80 mil hectáreas siniestradas

Más de un centenar de productores de maíz y soya de los municipios de Hopelchén y Campeche se manifestaron en el Palacio de Gobierno para exigir el pago del seguro catastrófico por las 80 mil hectáreas de cultivos siniestradas desde febrero de 2026, cuya cobertura, aseguraron, se encuentra detenida por Agroasemex S.A., empresa contratada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), dejando sin respuesta a poco más de 10 mil campesinos.

Encabezados por Fernando Catzín Aké, Guillermo Hernández y Santos Nicolás Uc Poot, los inconformes acusaron que la aseguradora y la representación de la SADER en Campeche mantienen retenidos formatos, folios y pólizas indispensables para acceder a la indemnización, pese a que los productores realizaron los trámites de inscripción y entregaron la documentación requerida.

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Los manifestantes señalaron directamente al delegado de la dependencia federal, Carlos Baqueiro Cáceres, de minimizar las afectaciones y no reportar oportunamente los daños agrícolas. Incluso, exigieron su destitución y sentenciaron que, si no tiene capacidad para defender los intereses del campo campechano, debe renunciar al cargo.

Guillermo Hernández explicó que durante una reunión realizada el 22 de octubre en la Ciudad de México, la secretaria de Agricultura, Columba López, manifestó que no tenía conocimiento de los siniestros registrados en Campeche, situación que encendió las alarmas entre los campesinos, pues el seguro supuestamente ya estaba contratado y pagado.

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Añadió que las pólizas entregadas hasta ahora corresponden principalmente a productores con superficies de hasta 10 hectáreas, mientras que quienes sembraron más de 10 y hasta 20 hectáreas continúan sin recibir respuesta.

Advirtió que algunos campesinos perdieron hasta dos ciclos de cosecha, por lo que demandan que los daños sean reconocidos aunque hayan vuelto a sembrar. Por su parte, Fernando Catzín Aké sostuvo que las pérdidas se concentran en comunidades de Hopelchén como Iturbide, Xmabén, Komchén y Dzibalchén, además de zonas de Campeche, donde la sequía afectó severamente las parcelas.

Reclamó que se liberen los folios pendientes para que los agricultores puedan recuperar parte de lo invertido y cubrir los créditos adquiridos para producir. En tanto, Santos Nicolás Uc Poot, productor de Iturbide, afirmó que los campesinos cuentan con acuses que comprueban su inscripción al programa y los daños reportados, por lo que consideró injustificable que ahora se les niegue el acceso a las pólizas.

Los inconformes solicitaron la intervención de la gobernadora Layda Sansores San Román y del secretario de Gobierno (Segob), Víctor Sarmiento Maldonado para destrabar los pagos y advirtieron que, si no obtienen una solución, convocarán a más productores de las comunidades afectadas para regresar a Palacio de Gobierno y mantener las movilizaciones.