Presidenta de México anuncia revisión de mecanismos de protección a ambientalistas tras asesinato de Gabriel Rivas en Cuernavaca

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que solicitará a la Secretaría de Gobernación revisar los mecanismos de protección para defensores del medio ambiente y periodistas, después de ser cuestionada por las agresiones y asesinatos contra activistas en México.

Durante la conferencia mañanera de este viernes 6 de noviembre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria reconoció que existen investigaciones pendientes de resolver, aunque aseguró que también se han registrado casos con sanciones y medidas de protección.

La declaración ocurrió después de que un reportero mencionara los casos de Erik Saracho y Samir Flores, así como el reciente asesinato de Gabriel Rivas Ríos, activista y regidor de Cuernavaca, Morelos.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la protección a defensores ambientales?

La presidenta explicó que la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación mantiene contacto con personas defensoras que solicitan medidas de seguridad.

Indicó que numerosos activistas cuentan con protección institucional y sostuvo que estas acciones buscan prevenir agresiones contra quienes defienden el territorio.

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Sobre el asesinato de Gabriel Rivas Ríos, ocurrido el 4 de noviembre en Cuernavaca, Sheinbaum afirmó que el activista no había solicitado protección previamente.

Sin embargo, señaló que esa circunstancia no disminuye la gravedad del homicidio y pidió esclarecer lo sucedido, así como identificar a los responsables.

¿Revisará el Gobierno los mecanismos de protección a periodistas y ambientalistas?

Ante los cuestionamientos sobre la impunidad y la eficacia de los mecanismos de seguridad, Sheinbaum reconoció que todavía existen casos sin resolver.

La mandataria adelantó que solicitará a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, presentar información sobre los casos de periodistas y personas defensoras, así como las acciones de protección implementadas.

También pidió que la funcionaria se reúna con colectivos dedicados a la defensa de la naturaleza para escuchar sus preocupaciones y analizar posibles medidas adicionales.

Sheinbaum sostuvo que, además de investigar las agresiones, las autoridades deben garantizar que las personas defensoras puedan continuar sus actividades y que sus demandas legítimas sean escuchadas.

La presidenta no anunció cambios específicos al mecanismo de protección, pero dejó abierta la posibilidad de revisar su funcionamiento en coordinación con las organizaciones involucradas.

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