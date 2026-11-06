Claudia Sheinbaum pide separar poder político y económico tras renuncia del Presidente de Paraguay

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a la crisis bancaria en Paraguay que llevó al mandatario Santiago Peña a presentar su renuncia, en medio de señalamientos por sus presuntos vínculos con una institución financiera intervenida.

Durante la conferencia mañanera de este viernes 6 de noviembre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum señaló que esperará más información antes de emitir una postura detallada sobre la situación política que enfrenta el país sudamericano.

Sin embargo, destacó la importancia de mantener separados los intereses empresariales de las responsabilidades gubernamentales.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la renuncia del presidente de Paraguay?

La mandataria mexicana consideró que la crisis relacionada con una institución bancaria, en la que presuntamente estuvo involucrado Santiago Peña, evidencia la necesidad de evitar conflictos entre intereses económicos y políticos.

“Nosotros siempre hemos dicho que tiene que haber separación entre el poder económico y el poder político, cada uno por su parte”, expresó.

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Sheinbaum recordó que México vivió durante décadas una relación estrecha entre ambos sectores, por lo que defendió la importancia de mantener esa separación.

No obstante, aclaró que necesita conocer más detalles del caso antes de pronunciarse sobre las responsabilidades del mandatario paraguayo.

La crisis se originó tras la intervención de Ueno Bank, mientras Peña enfrentaba un procedimiento de juicio político en el Congreso de Paraguay.

¿Por qué Sheinbaum no asistió a la Cumbre Iberoamericana en España?

En otro tema, la presidenta explicó que decidió no participar en la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid los días 4 y 5 de noviembre, debido a sus compromisos internacionales.

Precisó que el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, acudió en representación del Gobierno de México.

Sheinbaum señaló que su próxima participación en la cumbre de la APEC, programada en China, implicará permanecer varios días fuera del país, por lo que consideró inconveniente realizar ambos viajes.

También informó que envió cartas al presidente del Gobierno español y al rey Felipe VI para explicar su ausencia.

Finalmente, adelantó que buscará sostener una nueva conversación telefónica con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para abordar asuntos de la relación bilateral.

IO