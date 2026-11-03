Presidenta Sheinbaum anuncia jornadas de lectura en escuelas tras restricción de celulares en primaria y secundaria

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el inicio de jornadas de lectura y promoción de juegos tradicionales en las escuelas del país, como parte de las actividades que acompañarán las nuevas restricciones al uso de teléfonos celulares en primaria y secundaria.

Durante la conferencia mañanera de este martes 3 de noviembre, desde Palacio Nacional, la mandataria informó que visitará una escuela secundaria de la Ciudad de México para participar en una actividad de lectura con estudiantes.

Sheinbaum explicó que la medida para restringir el uso de dispositivos móviles fue acordada por consenso entre los gobernadores y las autoridades educativas del país, con el objetivo de favorecer el aprendizaje y la convivencia escolar.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el uso de celulares en las escuelas?

La presidenta recordó que a partir de este martes 3 de noviembre entra en vigor la regulación que restringe el uso de celulares durante la jornada escolar en primarias y secundarias, aunque existen excepciones para actividades pedagógicas autorizadas por docentes y situaciones de emergencia.

Noticia Destacada Desde este 3 de noviembre, Campeche restringe los celulares en 2 mil 372 escuelas de nivel básico

Asimismo, señaló que las jornadas de lectura estarán acompañadas de actividades para promover los juegos tradicionales mexicanos entre niñas, niños y adolescentes.

¿Qué escuela visitará Sheinbaum en la CDMX?

La mandataria adelantó que acudirá a una secundaria de la capital para realizar una lectura con estudiantes, aunque no precisó el nombre ni la ubicación del plantel.

También explicó que la actividad se realizará sin la presencia de medios de comunicación, con el propósito de proteger el espacio de las y los alumnos.

La visita forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno federal para fomentar la lectura, la creatividad y la convivencia presencial dentro de las escuelas.

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