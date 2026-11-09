Autobús invade carril contrario y termina estrellado contra un negocio en la Supermanzana 231 de Cancún

Un accidente de tránsito registrado la mañana de este lunes en la Supermanzana 231 de Cancún dejó como saldo daños materiales en dos vehículos y un establecimiento comercial, luego de que el conductor de un autobús Mercedes-Benz presuntamente invadiera el carril contrario al intentar realizar un adelantamiento.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:50 de la mañana, sobre la avenida Puerto Juárez, en el cruce con la calle 27, cuando el autobús blanco, conducido por Kevin Eduardo B. O., de 30 años, circulaba de poniente a oriente.

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De acuerdo con los primeros datos sobre el percance, el operador habría intentado rebasar a otro vehículo realizando una maniobra en sentido contrario a la circulación, sin tomar las debidas precauciones. Durante esta acción terminó colisionando contra un automóvil Chevrolet Aveo, color gris, con placas UVK-277-J de Quintana Roo, que transitaba sobre la misma avenida, pero en dirección de oriente a poniente.

Tras el impacto, el conductor del autobús perdió el control de la unidad y terminó proyectándose contra un local comercial ubicado en la zona, al que ocasionó diversos daños materiales.

Elementos de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar el deslinde de responsabilidades / Redes sociales

El automóvil particular era conducido por Wilder Iván L. Á., de 39 años. A pesar de lo aparatoso del accidente y de que una de las unidades terminó impactando contra un establecimiento, no se reportaron personas lesionadas.

Los hechos fueron reportados al sistema de emergencias 911, por lo que personal del Complejo de Seguridad (C5), activó los protocolos para movilizar a las autoridades de Tránsito, Cuerpo de Bomberos y paramédicos.

El percance provocó afectaciones materiales tanto en los vehículos involucrados como en el negocio contra el que terminó chocando el autobús.

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Elementos de la Dirección de Tránsito acudieron para resguardar la escena, momentos después un perito de la misma corporación arribó para tomar conocimiento y determinar las responsabilidades, así como las circunstancias oficiales en las que ocurrió el accidente.

Tras escuchar la versión de los conductores, el perito también recabó datos del propietario del comercio quien pidió fueran reparados los daños provocados; como parte del procedimiento los vehículos fueron llevados a un corralón, asimismo los involucrados quedaron retenidos para ponerlos a disposición de la autoridad correspondiente.