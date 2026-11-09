La Clínica es Nuestra comenzará a recibir recursos en Yucatán; Sheinbaum anuncia inicio de trabajos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que esta semana comenzará la entrega de recursos del programa La Clínica es Nuestra, que en 2026 incorpora por primera vez a Yucatán, con el objetivo de mejorar la infraestructura y el equipamiento de los centros de salud.

Durante la conferencia mañanera de este lunes 9 de noviembre, desde Palacio Nacional, la mandataria destacó que los recursos serán depositados directamente a los comités comunitarios para iniciar los trabajos de rehabilitación.

“En el caso del IMSS-Bienestar, esta semana se deposita para que inicien los trabajos (...) por primera vez en Yucatán”, señaló la presidenta.

¿Cuántos centros de salud de Yucatán recibirán apoyo de La Clínica es Nuestra?

La incorporación de Yucatán al programa fue anunciada previamente por el Gobierno federal, con 153 unidades médicas de primer nivel y una inversión prevista de 80 millones de pesos.

El director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, explicó que la estrategia permite a las comunidades identificar las principales necesidades de sus centros de salud y decidir cómo utilizar los recursos disponibles.

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Entre las acciones contempladas se encuentran la reparación de instalaciones, adquisición de equipo médico, mejoramiento de consultorios y compra de mobiliario.

¿Cuánto invertirá el Gobierno de México en La Clínica es Nuestra durante 2026?

Alejandro Svarch informó que el programa atenderá 8 mil 797 centros de salud en el país, con una inversión de 4 mil 761 millones de pesos.

Los recursos se asignarán según el tamaño y capacidad de cada unidad médica, con montos que van de 400 mil a un millón 200 mil pesos.

El funcionario explicó que el dinero llegará directamente a las tesoreras de los Comités de Salud para el Bienestar, mediante tarjetas bancarias y sin intermediarios.

Finalmente, Sheinbaum destacó que el programa forma parte de la estrategia federal para fortalecer los servicios públicos de salud y permitir que las propias comunidades participen en las decisiones sobre sus unidades médicas.

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