IMSS Bienestar integrará en Yucatán 153 unidades de salud al programa “La Clínica es Nuestra”

El estado de Yucatán dio un paso más en la consolidación de su sistema de salud tras la incorporación de 153 clínicas de primer nivel al programa federal “La Clínica es Nuestra”, estrategia impulsada por el IMSS Bienestar para fortalecer la atención médica comunitaria y mejorar la infraestructura de las unidades de salud en todo el país.

El anuncio fue realizado durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional por el titular del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, quien detalló que la integración de estas unidades forma parte del proceso de federalización del sistema de salud en Yucatán.

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El funcionario subrayó que el objetivo principal es acercar los servicios médicos a las comunidades y garantizar mejores condiciones de operación en clínicas de atención primaria.

Como parte de esta estrategia, se informó que durante el periodo 2026 se abrirá la convocatoria para la conformación de los Comités de Salud para el Bienestar (Cosabi), los cuales tendrán la tarea de identificar las necesidades prioritarias de cada unidad médica, incluyendo equipamiento, infraestructura y tecnología.

Estos comités estarán integrados por habitantes de las propias comunidades, con el fin de fortalecer la participación social en la toma de decisiones.

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De acuerdo con el planteamiento del programa, cada clínica contará con un diagnóstico específico que permitirá dirigir los recursos de manera más eficiente, priorizando aquellas unidades con mayores carencias.

La intención es reducir las brechas de atención médica en zonas rurales y de difícil acceso, donde la demanda de servicios suele ser más alta que la capacidad instalada.