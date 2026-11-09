Penales de Campeche arrastran deficiencias en infraestructura, personal y capacitación

Los centros penitenciarios de Campeche obtuvieron una calificación aproximada de 5.84 en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2024, resultado inferior a seis que evidencia pendientes en infraestructura, personal y capacitación. Las autoridades estatales reconocieron las observaciones y señalaron que deberán atenderlas antes de que concluya el actual sexenio.

Javier Herrera Valles, subsecretario del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social del Estado, explicó que las recomendaciones de la evaluación se concentran principalmente en las condiciones de las instalaciones y la disponibilidad de personal, aspectos que requieren recursos y acciones para corregir las deficiencias.

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El funcionario señaló que durante este año se realizaron obras en los centros penitenciarios, principalmente en los sistemas de drenaje, tratamiento de aguas residuales y mejoramiento de dormitorios. Sin embargo, reconoció que todavía falta atender las necesidades del penal de Ciudad del Carmen, donde esperan realizar trabajos el próximo año con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

Además de las obras, Herrera Valles indicó que se requiere gestionar presupuesto para fortalecer la presencia de personal penitenciario. Aunque aseguró que durante este año se impartieron cursos a custodios y trabajadores administrativos, admitió que la capacitación también formó parte de las recomendaciones del diagnóstico.

Entre los temas abordados en los cursos mencionó los derechos humanos y la perspectiva de género, considerados relevantes para el trato y la atención de las personas privadas de la libertad. No obstante, el funcionario no precisó cuántos trabajadores recibieron capacitación ni qué recursos se destinaron a estas actividades.

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Sobre las condiciones de seguridad en los penales, el subsecretario se refirió a la fuga de una persona privada de la libertad y reconoció que el incidente ocurrió por un descuido del personal de custodia. Aseguró que, después de ese hecho, se reforzaron las medidas de vigilancia y seguridad.

Aclaró que el interno fugado enfrentaba un proceso por corrupción de menores y no por homicidio, como se había difundido inicialmente. Según explicó, el hombre sorprendió a los custodios, situación que obligó a revisar y fortalecer los procedimientos de vigilancia.

Aunque las autoridades reportan obras y cursos de capacitación, la calificación de 5.84 refleja que aún hay pendientes en el sistema penitenciario estatal. Las condiciones del penal de Ciudad del Carmen, la infraestructura y la disponibilidad de personal forman parte de los asuntos que deberán atenderse para mejorar la evaluación nacional.