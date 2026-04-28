Temperaturas extremas con sensaciones cercanas a 50 grados elevan el riesgo de incendios en Yucatán

Yucatán ha entrado de lleno en una fase crítica de calor extremo. Las temperaturas ya superan los 40 grados centígrados de forma generalizada y la sensación térmica alcanza hasta 49 °C, configurando uno de los episodios más severos de los últimos años en plena antesala de la temporada de lluvias.

El meteorólogo Juan Vázquez Montalvo advirtió que el estado enfrenta una ola de calor intensa que se mantendrá durante los próximos días, con condiciones que ya colocan a la entidad en un escenario de riesgo.

Tan sólo en Mérida, las estaciones meteorológicas reportaron máximas de hasta 42.5 °C durante el fin de semana, con un promedio cercano a 41.75 °C en dos días consecutivos. En municipios del sur como Ticul y Maxcanú, los termómetros han alcanzado incluso los 42.7 °C, mientras que en la costa, aunque ligeramente menores, las temperaturas se mantienen entre 36 y 38 °C.

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El fenómeno no es aislado. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), México atraviesa un patrón recurrente de olas de calor más intensas y prolongadas, asociado al calentamiento global, con eventos que cada año tienden a iniciar antes y a extenderse por más tiempo.

En Yucatán, la combinación de altas temperaturas, humedad elevada y radiación solar extrema –que puede alcanzar hasta 1,100 watts por metro cuadrado– está generando condiciones particularmente agresivas para la población. Los índices de radiación ultravioleta se ubican entre 8 y 11 puntos, considerados de riesgo muy alto a extremo.

El monte “cansado”

Pero el calor no llega solo. El incremento de temperaturas marca también el inicio de la etapa más vulnerable para incendios forestales. Según el especialista de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), el monte yucateco se encuentra “cansado”, una condición que favorece la rápida propagación del fuego.

Aunque las lluvias registradas en marzo retrasaron parcialmente la temporada de sequía, su distribución irregular apenas generó una tregua temporal. En los próximos días, el riesgo de ignición volverá a niveles críticos.

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A nivel nacional, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) ha documentado que la mayoría de los incendios forestales tienen origen humano, principalmente por la quema de basura o actividades agropecuarias mal controladas. En ese contexto, el calor extremo actúa como catalizador.

Una semana bajo presión

El escenario no mejorará en el corto plazo. Para los próximos siete días, se prevén temperaturas máximas de entre 32 y 41 °C en Mérida, de 35 a 40 °C en el interior del estado, y hasta 42 °C en las zonas más cálidas del sur y suroeste. La sensación térmica se mantendrá entre 45 y 48 °C.

Aunque no se descartan lluvias aisladas hacia el fin de semana por la posible influencia de un frente frío débil, estas no serán suficientes para revertir las condiciones de sequía.

El episodio actual se inscribe en una tendencia más amplia. En los últimos años, México ha registrado olas de calor más frecuentes, intensas y prolongadas, con impactos directos en la salud pública, el consumo energético y los ecosistemas.

Yucatán, por su ubicación geográfica y condiciones climáticas, se ha convertido en una de las regiones más expuestas.

Con temperaturas que ya rebasan los 40 grados y un entorno propicio para incendios, el estado enfrenta una doble amenaza: calor extremo y fuego.

La recomendación es clara: evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y, sobre todo, prevenir cualquier actividad que pueda detonar un incendio.