CDMX emite recomendaciones para proteger a tus mascotas y evitar un golpe de calor mortal

Las altas temperaturas en la Ciudad de México han encendido alertas no solo para la población, sino también para los animales de compañía.

Ante este escenario, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), a través de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), emitió una serie de recomendaciones para evitar afectaciones graves en perros y gatos, como el golpe de calor.

Las autoridades advirtieron que la exposición prolongada a ambientes calurosos o sin ventilación puede poner en riesgo la vida de las mascotas, por lo que es fundamental adoptar medidas preventivas durante esta temporada.

¿Cómo proteger a tus mascotas ante el calor extremo?

La Brigada de Vigilancia Animal destacó la importancia de mantener a perros y gatos en condiciones adecuadas para evitar complicaciones de salud.

Entre las principales recomendaciones se encuentra garantizar el acceso constante a agua limpia y fresca, preferentemente en espacios con sombra.

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Asimismo, se sugiere limitar los paseos a horarios con menor intensidad solar, como antes de las 10:00 horas o después de las 18:00 horas.

También se enfatizó que no se deben dejar animales en azoteas ni dentro de vehículos cerrados, ya que estos espacios pueden alcanzar temperaturas peligrosas en poco tiempo.

Otro punto clave es revisar la temperatura del pavimento antes de salir a caminar. Si el suelo está demasiado caliente al tacto, puede causar quemaduras en las almohadillas de los animales.

¿Cuáles son los síntomas de golpe de calor en perros y gatos?

La SSC CDMX alertó sobre señales que podrían indicar que una mascota está sufriendo un golpe de calor. Entre los síntomas más comunes se encuentran el jadeo excesivo, salivación abundante, cambios en el color de la lengua o encías, así como debilidad, mareos o vómito.

#TemporadaDeCalor l Ante las altas temperaturas que se registran en la #CiudadDeMéxico, la Brigada de Vigilancia Animal te brinda las siguientes recomendaciones para que mantengas frescos, seguros y protegidos a tus animales de compañía. pic.twitter.com/nWO8LvlAAI — SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 29, 2026

Ante cualquiera de estos signos, la recomendación es acudir de inmediato con un médico veterinario para recibir atención especializada.

Las autoridades capitalinas hicieron un llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y empatía, con el fin de prevenir casos de deshidratación y afectaciones por calor en animales domésticos, especialmente en días con temperaturas elevadas.

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