Presidenta Sheinbaum responde a embajador de EU por caso Sinaloa: “México exige respeto, no injerencias”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fijó postura frente a las declaraciones realizadas por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en el contexto de las órdenes de extradición difundidas contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios de alto nivel.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre si había tenido comunicación con el diplomático estadounidense, a lo que respondió que hasta el momento no ha existido contacto reciente tras los señalamientos.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el embajador de Estados Unidos?

Sheinbaum calificó las declaraciones del embajador como “desafortunadas”, al considerar que un representante diplomático no debe asumir posturas que puedan interpretarse como injerencistas en asuntos internos de otro país.

En ese sentido, enfatizó que el papel de cualquier embajador —sin importar la nación que represente— debe regirse por el respeto mutuo y la no intervención.

La presidenta recordó que México mantiene relaciones diplomáticas con diversos países bajo principios de igualdad, por lo que no se permitirá ningún tipo de intromisión en decisiones que corresponden exclusivamente al Estado mexicano.

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Defensa de la soberanía y referencia histórica

Para reforzar su postura, Sheinbaum retomó una reflexión atribuida al expresidente Miguel de la Madrid, en la que advertía sobre la necesidad de mantener la dignidad nacional frente a presiones externas.

A partir de ese contexto, la mandataria reiteró que su gobierno busca una relación de colaboración con Estados Unidos, pero siempre bajo condiciones de respeto y sin subordinación.

¿Qué implica este posicionamiento en la relación bilateral?

La respuesta de Sheinbaum se da en un momento de alta tensión diplomática, tras la publicación de acusaciones por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos.

La presidenta subrayó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Poder Judicial analizar los casos conforme a la legislación nacional, sin interferencias externas.

#MañaneraDelPueblo | Sobre las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México en #Sinaloa, la presidenta @Claudiashein dijo que "por lo menos podemos decir que son declaraciones desafortunadas", ademas, explicó que "un embajador no puede tener una actitud injerencista" pic.twitter.com/HemNJ2Jlgj — Canal Catorce (@canalcatorcemx) April 30, 2026

¿Qué sigue para Sinaloa y la relación con EU?

Pese al contexto, Sheinbaum aseguró que la actividad económica en Sinaloa continúa, incluyendo proyectos de inversión y apoyos al sector agrícola, particularmente a productores de maíz.

Asimismo, reiteró que el Gobierno federal seguirá trabajando en garantizar la estabilidad, el bienestar social y la soberanía alimentaria en la entidad.

El mensaje central fue claro: México mantendrá el diálogo con Estados Unidos, pero bajo un principio innegociable de respeto a su soberanía.

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