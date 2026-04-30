Rocha Moya descarta dejar el cargo tras acusaciones de EU: “no hay nada que temer”

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, afirmó que no solicitará licencia para separarse de su cargo, pese a las acusaciones presentadas por autoridades de Estados Unidos que lo vinculan con presuntas actividades relacionadas con el narcotráfico.

Durante un evento público en Navolato, el mandatario estatal fue cuestionado sobre la posibilidad de dejar el cargo mientras se desarrollan las investigaciones, a lo que respondió que no es momento de tomar esa decisión.

¿Rocha Moya dejará el gobierno de Sinaloa?

El gobernador fue enfático al descartar una separación inmediata de su puesto, al señalar que no se deben “adelantar vísperas” y que cualquier decisión se tomará en su momento.

Rocha Moya también aseguró que no siente temor ante las acusaciones en su contra, al sostener que no ha cometido ningún delito. En ese sentido, reiteró que confía en que la situación se aclarará conforme avancen los procesos legales.

Noticia Destacada Presidenta Claudia Sheinbaum responde a EU por caso Sinaloa: “no hay impunidad, pero tampoco injerencia extranjera”

Respaldo a Sheinbaum y defensa de la soberanía

El mandatario sinaloense expresó su respaldo a la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha señalado que su gobierno no encubrirá a ningún funcionario, pero que tampoco permitirá acciones sin pruebas ni injerencias extranjeras.

Rocha Moya destacó que la mandataria federal ha defendido la soberanía nacional en este caso, al insistir en que cualquier procedimiento debe apegarse a la legislación mexicana.

¿Qué dijo sobre los otros funcionarios señalados?

Respecto a los otros nueve funcionarios mexicanos incluidos en la acusación estadounidense, el gobernador aclaró que cada uno deberá responder por su situación de manera individual.

Subrayó que no le corresponde asumir la defensa de terceros y que cada implicado tendrá que dar la cara ante las autoridades correspondientes.

🔴Tras los señalamientos desde EU, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, afirma que no tiene intención de dejar el cargo. Pide no adelantarse y sostiene que enfrentará lo que venga con la convicción de estar limpio.pic.twitter.com/aOOKvRc4fs — Azucena Uresti (@azucenau) April 30, 2026

Contexto de las acusaciones de Estados Unidos

Las declaraciones se producen luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera públicos cargos contra diez ciudadanos mexicanos, entre ellos el propio Rocha Moya, a quienes vincula con el Cártel de Sinaloa.

Ante este escenario, el Gobierno de México ha reiterado que será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de evaluar las pruebas y determinar si existen elementos para proceder conforme a la ley.

El caso continúa en desarrollo y se mantiene como uno de los temas más relevantes en la agenda política y diplomática entre México y Estados Unidos.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO