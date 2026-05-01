Monseñor Joseph Spiteri llama en Campeche a construir paz desde el hogar

El representante del Papa Francisco en México, Monseñor Joseph Spiteri, señaló que el mensaje de la Iglesia Católica en estos momentos está basado en la necesidad de conquistar en la gente la tarea de ser constructores de paz, para crear mejores sociedades, desde el seno familiar hasta las esferas más altas de la sociedad.

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Destacó que esto es parte del mensaje de la Iglesia en todo el mundo, pues el ser constructores de paz desde el seno familiar ayuda a evitar la violencia en las relaciones a nivel barrio, colonia, municipio, Estado y país.

“Sabemos cuánto el Papa Francisco está insistiendo en su mensaje de paz, ser constructores de paz, comenzando desde nuestras familias, con el no pelear con la pareja, entre los padres e hijos”, explicó.

Iglesia Católica impulsa mensaje de paz para combatir la violencia social / Lucio Blanco

Cabe recordar que el mensaje en cuestión destacó en una conferencia de prensa en la que se presentó ante los medios de comunicación al nuevo Obispo del Estado, Monseñor José Alberto González Juárez, quien replicó el tema en cuestión para la diócesis local.

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JGH