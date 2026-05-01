El polarizado que debes de evitar en Yucatán para no recibir multas de la SSP

El uso de polarizados en Yucatán es supervisado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) al informar sobre los niveles específicos que se pueden tener en los autos, y en caso de superar los indicados, se puede recibir una multa.

Y es que hay polarizados que son demasiado oscuros, pues aunque son una ventaja para dar privacidad, evitar el ingreso de los rayos del Sol y mantienen fresco el interior, estos son prohibidos por las autoridades.

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Por ello, de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado, el uso de vidrios polarizados está permitido, pero bajo condiciones específicas que deben respetarse para evitar multas y sanciones.

Por esta razón, para evitar multas de la Secretaría de Seguridad Pública, se debe evitar los polarizados tipo "limusina" o con un oscurecimiento superior al 38%.

La norma busca que los agentes puedan ver el interior del vehículo durante las inspecciones, recordando a los conductores cuáles son los niveles de polarizado permitidos en vehículos que circulan en el estado, así como las sanciones aplicables en caso de incumplir con la normativa vigente.

El Artículo 66 establece que los vehículos pueden circular con polarizado en los cristales siempre que:

Sea aplicado en una sola capa.

Corresponda a películas tipo HP o NR.

El grado de entintado esté entre el 38% y el 28%.

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Asimismo, las autoridades permiten la circulación de camionetas que cuentan con vidrios entintados de fábrica, siempre que estos cumplan con las especificaciones establecidas.

Multa por polarizado no permitido en Yucatán

Los conductores que no respeten las especificaciones del polarizado pueden recibir una sanción económica de aproximadamente 826 pesos. La multa se aplica principalmente en los siguientes casos:

Cuando el nivel de oscurecimiento no cumple con lo permitido.

Si el conductor se niega a retirar el polarizado irregular.

Además, las autoridades pueden solicitar el retiro inmediato del material que infringe la normativa, como parte de las medidas para garantizar el cumplimiento de la ley.