Sheinbaum Pardo califica de “fallida” la visita de Ayuso a México y critica su defensa de Hernán Cortés

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “fallida” la visita a México de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y volvió a cuestionar su postura sobre Hernán Cortés y la Conquista española.

Durante su conferencia matutina, la mandataria mexicana respondió a una carta enviada por Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, quien ofreció disculpas a México por la gira de Ayuso y rechazó una visión “imperialista” de la historia.

Bergerot criticó la reivindicación que la dirigente madrileña hizo de Hernán Cortés durante su visita institucional.

Sheinbaum afirmó que el viaje de Ayuso fue noticia en España por “lo mal que le fue” y sostuvo que la defensa del conquistador español refleja una lectura equivocada sobre el origen de México y la relación histórica con España.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la visita de Isabel Díaz Ayuso?

Claudia Sheinbaum señaló que la visita de Ayuso a México “sí estuvo un poco fallida” y aseguró que la polémica tuvo repercusión tanto en México como en España. La presidenta también mencionó que incluso el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, habría aludido al episodio.

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La mandataria sostuvo que la postura de Ayuso sobre Hernán Cortés desconoce la grandeza cultural de los pueblos originarios. Para Sheinbaum, la idea de que México nació con la llegada de los españoles es incorrecta, pues antes de la Conquista ya existían civilizaciones con organización social, política, científica y cultural.

¿Por qué Sheinbaum criticó la defensa de Hernán Cortés?

Sheinbaum pidió dar “su justo nivel” a la invasión española, al señalar que ese periodo estuvo marcado por agresiones, esclavismo, exterminio y matanzas.

También defendió la petición de perdón planteada en su momento por el expresidente Andrés Manuel López Obrador a España por los abusos cometidos durante la Conquista.

La presidenta sostuvo que este debate no pertenece solo al pasado, ya que también se relaciona con el racismo y la discriminación que aún enfrentan los pueblos indígenas. “Hubo atrocidades que se cometieron y hay que reconocer esas atrocidades”, afirmó.

¿Qué pasó con Ayuso y los Premios Platino Xcaret?

La polémica escaló después de que la Comunidad de Madrid acusara al gobierno mexicano de presionar para impedir la presencia de Ayuso en los Premios Platino Xcaret, celebrados en la Riviera Maya.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein calificó como "fallida" la visita de Isabel Díaz Ayuso a México en la cual buscaba reivindicar la figura de Hernán Cortés, e indicó que la gira de la española fue criticada también por el presidente del Gobierno de España y… pic.twitter.com/a3NB1Qt5gv — Canal Catorce (@canalcatorcemx) May 11, 2026

Sin embargo, Grupo Xcaret negó haber recibido amenazas o instrucciones de Sheinbaum o de funcionarios mexicanos, y afirmó que solicitó retirar la invitación para evitar que el evento se usara como “plataforma política”.

La Secretaría de Gobernación también rechazó que el gobierno mexicano intentara impedir actividades de la dirigente madrileña. Sheinbaum, por su parte, pidió revisar “quién la trajo” a México y vinculó la visita con sectores conservadores mexicanos cercanos a la derecha española.

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