Sheinbaum Pardo responde a visita de Isabel Díaz Ayuso en México: “México es libre, pero puede haber debate”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció sobre la visita al país de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, a quien identificó como una representante de la derecha española.

Durante sus declaraciones, la mandataria mexicana sostuvo que la funcionaria tiene plena libertad para estar en territorio nacional y participar en actividades públicas, aunque también señaló que sus posturas pueden ser motivo de debate político.

Sheinbaum Pardo subrayó que México es un país abierto y que ninguna persona debería oponerse a que Díaz Ayuso visite el país. La presidenta explicó que la libertad de expresión y de tránsito permite que figuras públicas extranjeras puedan acudir a conferencias, reuniones o actos políticos, siempre dentro del marco legal.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre Isabel Díaz Ayuso?

La mandataria federal afirmó que Isabel Díaz Ayuso tiene derecho a visitar México, como cualquier otra persona. “Tiene derecho a venir a México. México es libre. Nadie debe oponerse a que ya venga”, expresó al ser cuestionada sobre la presencia de la política española en el país.

Sin embargo, Sheinbaum también dejó claro que esa libertad no impide que exista discusión pública en torno a sus declaraciones. La presidenta señaló que Díaz Ayuso puede hablar y dar conferencias, pero sus dichos también pueden ser analizados, cuestionados o debatidos por actores políticos y ciudadanos.

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¿Por qué la visita de Díaz Ayuso generó debate en México?

La visita de Isabel Díaz Ayuso ocurre en un contexto de diferencias ideológicas entre la derecha española y el proyecto político encabezado por Sheinbaum en México.

La presidenta mexicana ha señalado en distintas ocasiones que existen posturas conservadoras, tanto en México como en el extranjero, que suelen criticar a los gobiernos progresistas de América Latina.

En ese sentido, la presencia de Díaz Ayuso abrió una nueva conversación pública sobre libertad de expresión, participación política de figuras extranjeras y el contraste entre proyectos ideológicos. Sheinbaum evitó plantear restricciones a su visita, pero defendió el derecho a responder y debatir sus posicionamientos.

#MañaneraDelPueblo. Comenta @Claudiashein la gira de 10 días de Isabel Ayuso, presidenta de la comunidad de Madrid, que representa “a la derecha, derecha española”. pic.twitter.com/FdyS7A5sRk — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 6, 2026

¿Cuál fue el mensaje político de Sheinbaum?

El mensaje central de la presidenta fue que México debe mantenerse como un país libre y abierto al intercambio de ideas. No obstante, también remarcó que la libertad de hablar no significa ausencia de crítica.

Con ello, Sheinbaum buscó separar dos puntos: por un lado, el derecho de Isabel Díaz Ayuso a estar en México; por otro, el derecho de la sociedad mexicana y de sus representantes a debatir las posiciones que la funcionaria española exprese durante su visita.

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