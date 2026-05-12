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Fiscalía del Edomex rechaza información de CNN sobre artefacto explosivo

Fue por medio de un comunicado que la dependencia compartió los detalles sobre este asunto.

Por Redacción Por Esto!

12 de may de 2026

1 min

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Fiscalía del Edomex rechaza información de CNN.
Fiscalía del Edomex rechaza información de CNN. / Facebook: Fiscalía General de Justicia del Estado de México

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México rechazó la versión difundida por CNN sobre la presunta localización de un artefacto explosivo en el vehículo relacionado con los hechos del 28 de marzo de 2026.

La dependencia desmintió categóricamente haber proporcionado información a CNN sobre que un "artefacto explosivo había sido oculto dentro del vehículo" involucrado en los hechos de la fecha anteriormente señalada.

Comunicado de la Fiscalía del Edomex sobre la información dada por la CNN.
Comunicado de la Fiscalía del Edomex sobre la información dada por la CNN. / Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

La Fiscalía Edomex mantiene en curso una indagatoria en relación con los hechos, donde se reportaron 2 víctimas mortales, sin que hasta el momento exista una conclusión sobre las causas y circunstancias que propiciaron su deceso.

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