U2 paraliza el Centro Histórico de la CDMX tras grabar video musical

La banda irlandesa U2 causó furor este martes al aparecer en el Centro Histórico de la Ciudad de México para grabar el video musical de lo que sería su nueva canción titulada “The Street of Dreams”.

Miles de seguidores se dieron cita desde temprana hora en distintas calles del primer cuadro de la capital para intentar ver de cerca a Bono, The Edge, Larry Mullen Jr. y Adam Clayton, quienes realizaron parte de la grabación arriba de un autobús.

Así ha sido la llegada de #U2 al set de rodaje en el centro de Ciudad de México! Han estrenado la nueva canción #TheStreetsOfDreams #LaCalledelosSueños vía Javibi#U2 #Mexico #U2Sexico pic.twitter.com/IldSfPqXza — U2Valencia (@U2Valencia) May 12, 2026

Fans abarrotan el Centro Histórico

La presencia de la agrupación provocó una fuerte movilización de fanáticos y curiosos en calles del Centro Histórico, donde las grabaciones obligaron a realizar cortes parciales a la circulación y ajustes logísticos en la zona.

El ambiente se convirtió prácticamente en un mini concierto improvisado cuando, durante una pausa ocasionada por una falla eléctrica, los músicos comenzaron a interpretar versiones acústicas de algunos de sus temas más emblemáticos.

Los asistentes respondieron coreando canciones de la banda, que cuenta con una trayectoria cercana a las cinco décadas y una de las bases de seguidores más grandes del rock internacional.

Así suena #U2 The Streets Of Dreams / La Calle de los Sueños en México vía TikTok Tenochhttps://t.co/P7cGX4sdhK pic.twitter.com/ADQN3oIwKe — U2Valencia (@U2Valencia) May 12, 2026

“The Street of Dreams”, la posible nueva canción de U2

Aunque la agrupación no ha confirmado oficialmente detalles del lanzamiento, durante la grabación trascendió que el tema llevaría por nombre “The Street of Dreams”, lo que desató especulación entre los seguidores sobre un posible nuevo álbum o gira mundial.

La elección de la Ciudad de México como escenario para el videoclip también generó entusiasmo entre los fans mexicanos, quienes celebraron la cercanía de la banda con el público durante la filmación.