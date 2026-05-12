Alarma en Campeche por video de estudiantes con presunta arma de fuego; era de juguete

Luego de que se difundiera un video de dos jóvenes, visiblemente menores de edad, a las afueras del Instituto Mendoza, donde uno de ellos portaba el uniforme del colegio y aparentemente revisaban una presunta arma de fuego, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) confirmó que, tras investigar con las autoridades de dicha institución, el mencionado objeto no era más que una réplica de juguete.

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Asimismo, se informó que ambos jóvenes son estudiantes inscritos en la mencionada escuela, esto dado que en el video se puede ver que uno de ellos esperaba al otro en la calle vestido totalmente de negro a bordo de una bicicleta, creando la duda de si era un alumno o no.

En el video se puede observar que los muchachos intercambiaban un objeto con características similares a un arma de fuego, lo cual encendió alarmas en las redes sociales dado los recientes reportes de falsas amenazas en las instituciones educativas.

Sin embargo, la SPSC confirmó que la presunta arma realmente corresponde a un juguete que uno de los estudiantes adquirió particularmente en un establecimiento local, descartando así cualquier riesgo o alerta que el mencionado vídeo pudo haber generado entre la ciudadanía.

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JGH