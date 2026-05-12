¡Con grúa y multa! Retiran vehículos mal estacionados en Campeche

Diversos vehículos particulares recibieron esta tarde múltiples sanciones por estacionarse en los paraderos de camiones, así como sobre las rampas o zonas para personas con discapacidad; algunos fueron incluso remitidos al corralón ante la ausencia de sus dueños.

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Este martes por la tarde, diversas unidades halladas en varios puntos de la ciudad generaron alerta entre las autoridades debido a que se encontraban mal estacionadas en zonas prohibidas, las cuales incluyen las rampas de banquetas o portones destinados para personas con discapacidad, así como los paraderos del transporte público.

Las acciones ocurrieron en distintos puntos de la ciudad. / Especial

Durante la movilización, los elementos de la Policía Estatal lograron dialogar con algunos de los dueños de estos vehículos, aplicándoles multas por faltar a la Ley de Vialidad. Por otro lado, a quienes no pudieron contactar, sus unidades fueron retiradas con grúa de dichos sitios.

Debido a esta situación, las autoridades aprovecharon para realizar un llamado a la ciudadanía exhortando a respetar el Reglamento de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche. Se estableció que obstaculizar este tipo de áreas de descenso de pasajeros o de tránsito de civiles en situación vulnerable no solo está prohibido, sino que representa una falta de respeto y educación social.

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JGH