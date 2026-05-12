¡Con grúa y multa! Retiran vehículos mal estacionados en Campeche

Diversos vehículos particulares recibieron esta tarde múltiples sanciones por estacionarse en los paraderos de camiones, así como sobre las rampas o zonas para personas con discapacidad; algunos fueron incluso remitidos al corralón ante la ausencia de sus dueños.
Noticia Destacada
Camioneta se vuela el alto y provoca fuerte choque en Ciudad del Carmen
Este martes por la tarde, diversas unidades halladas en varios puntos de la ciudad generaron alerta entre las autoridades debido a que se encontraban mal estacionadas en zonas prohibidas, las cuales incluyen las rampas de banquetas o portones destinados para personas con discapacidad, así como los paraderos del transporte público.
Durante la movilización, los elementos de la Policía Estatal lograron dialogar con algunos de los dueños de estos vehículos, aplicándoles multas por faltar a la Ley de Vialidad. Por otro lado, a quienes no pudieron contactar, sus unidades fueron retiradas con grúa de dichos sitios.
Debido a esta situación, las autoridades aprovecharon para realizar un llamado a la ciudadanía exhortando a respetar el Reglamento de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche. Se estableció que obstaculizar este tipo de áreas de descenso de pasajeros o de tránsito de civiles en situación vulnerable no solo está prohibido, sino que representa una falta de respeto y educación social.
SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ
JGH