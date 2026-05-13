Sheinbaum anuncia presencia federal en Chilapa para atender desplazados y pacificar comunidades

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Gobierno federal y el gobierno de Guerrero mantienen acciones en la zona de Chilapa, tras varios días de violencia entre grupos que provocaron el desplazamiento de pobladores de diversas comunidades.

Durante la conferencia mañanera realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, trabaja en coordinación con la gobernadora Evelyn Salgado para revisar directamente la situación de las familias afectadas.

Sheinbaum detalló que sostuvo un enlace con ambas funcionarias, quienes se encontraban en Chilpancingo y tenían previsto trasladarse a las comunidades para supervisar personalmente las condiciones de la población.

Gobierno reporta liberación de bloqueos en Chilapa

La presidenta señaló que los tres bloqueos registrados en la zona fueron liberados mediante diálogo, lo que permitió el ingreso de elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y autoridades de atención a víctimas.

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También destacó la participación de la coordinadora de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, quien acudió con las personas desplazadas para escuchar sus necesidades y participar en asambleas comunitarias.

De acuerdo con Sheinbaum, autoridades federales y estatales entregaron alimentos e insumos a la población afectada. Además, las personas heridas fueron trasladadas a hospitales y, hasta el momento, se reportan estables.

Buscan que desplazados regresen sin temor a sus comunidades

La mandataria afirmó que el objetivo no es realizar una intervención temporal y retirarse, sino mantener presencia del Gobierno federal y estatal en la zona para atender de fondo la problemática.

#MañaneraDelPueblo. Ya se liberaron los 3 bloqueos en #Chilapa, Guerrero y la idea es que se mantengan los representantes del gobierno federal y del gobierno estatal en este municipio, informa @Claudiashein pic.twitter.com/dPHMmvOMxQ — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 13, 2026

La mandataria reconoció que en Chilapa existen grupos delictivos, organizaciones sociales y guardias comunitarias, por lo que la estrategia busca pacificar mediante el diálogo.

Añadió que cualquier hecho criminal deberá investigarse por la vía correspondiente, pero subrayó que la prioridad es atender a la población y generar condiciones de paz y desarrollo en el municipio.

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