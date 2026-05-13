Nuevo Hospital O’Horán de Mérida tendrá el angiógrafo más avanzado del Sureste para atender infartos y enfermedades cerebrales

El nuevo Hospital General Dr. Agustín O’Horán contará con equipo médico de alta especialidad y tecnología de vanguardia a nivel internacional para fortalecer la atención cardiovascular y cerebral en beneficio de las familias yucatecas.

Durante un recorrido de supervisión del equipamiento hospitalario, el gobernador Joaquín Díaz Mena destacó que el nuevo nosocomio dispondrá de tecnología avanzada para realizar procedimientos de alta complejidad, como operaciones a corazón abierto y cateterismos.

“Contamos con un equipo a la vanguardia a nivel internacional que estará al servicio de los yucatecos para que se puedan hacer operaciones a corazón abierto o cateterismo con toda la confiabilidad que se requiere”, afirmó.

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Por su parte, el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, explicó que el hospital contará con un angiógrafo de última generación, considerado el más avanzado del Sureste del país.

Detalló que este equipo altamente especializado permitirá realizar procedimientos de cateterismo cardíaco y estudios hemodinámicos cerebrales, además de ser una herramienta fundamental para la atención de pacientes pediátricos.

Equipo y personal

La enfermera especialista Jhoana de Jesús Benítez Ramírez explicó que el angiógrafo permite obtener imágenes en tiempo real del funcionamiento del corazón y del estado de las arterias, facilitando la detección y tratamiento oportuno de distintas patologías cardiovasculares.

“Nos permite ver las arterias, aquellas que están obstruidas o crónicas, para detectar la patología y poder tratar el padecimiento de nuestro paciente”, indicó Benítez Ramírez.

Svarch Pérez destacó también la alta capacitación del personal médico y de enfermería que operará estos equipos, al señalar que Joanna forma parte del reducido grupo de enfermeras especializadas en procedimientos hemodinámicos en la región sureste.

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Asimismo, explicó que el equipo complementario utilizado durante los procedimientos peramite registrar las presiones de las cavidades cardíacas, garantizando mayor precisión y seguridad para los pacientes.

El director general del IMSS-Bienestar subrayó que esta tecnología representa uno de los sistemas más avanzados a nivel nacional para atender infartos y alteraciones vasculares, permitiendo realizar procedimientos altamente efectivos y gratuitos para la población.

“Es el equipo más avanzado a nivel nacional para realizar procedimientos altamente efectivos en el tratamiento de infartos y alteraciones vasculares. Lo más importante es que lo estaremos haciendo de forma gratuita”, expresó.

Finalmente, el Gobernador resaltó: “Con el orgullo de que el nuevo O’Horán se funda como un hospital sin caja registradora, porque todos los servicios son gratuitos”.