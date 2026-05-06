Sheinbaum anuncia prototipo final del auto eléctrico mexicano “Olinia”: buscarán empresa para fabricarlo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que ya está listo el prototipo final de “Olinia”, el auto eléctrico mexicano impulsado por su gobierno como parte de una estrategia para desarrollar movilidad urbana sustentable, accesible y con tecnología nacional.

Durante su conferencia matutina, la mandataria adelantó que el vehículo será presentado públicamente el próximo 7 de junio, en un evento donde las personas podrán conocerlo de cerca e incluso subirse a la unidad.

Sheinbaum señaló que ya tuvo oportunidad de ver el prototipo y afirmó que el resultado fue de su agrado. “A mí me gustó mucho, ya me lo enseñaron”, expresó al referirse al avance del proyecto.

¿Cuándo presentarán el prototipo final de “Olinia”?

La presidenta informó que la próxima semana Roberto Capuano Tripp, coordinador del Proyecto “Olinia”, dará a conocer los detalles del primer auto eléctrico mexicano. Sin embargo, la presentación pública del prototipo final se realizará el 7 de junio, fecha en la que comenzará una nueva etapa para el proyecto.

“Lo vamos a presentar con su gran evento, el 7 de junio ya lo van a poder ver, se van a poder subir, es ya el prototipo final y a partir de ahí ya empieza el proceso de producción”, indicó Sheinbaum.

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El proyecto “Olinia” fue presentado originalmente como la primera armadora mexicana de mini vehículos eléctricos desarrollados en el país. Su objetivo es ofrecer una alternativa de movilidad urbana segura, eficiente y sustentable, con modelos pensados para movilidad personal, movilidad de barrio y entregas de última milla.

¿Cómo será la fabricación del auto eléctrico mexicano?

Sheinbaum explicó que el gobierno federal buscará una asociación con una empresa privada para iniciar la producción del vehículo. La intención es definir cuál será la mejor compañía para instalar o desarrollar las líneas de producción de “Olinia”.

“Queremos una asociación con una empresa privada y el gobierno. Se va a buscar cuál es la mejor empresa para que haya líneas de producción del Olinia”, sostuvo la mandataria.

De acuerdo con información previa del proyecto, “Olinia” se plantea como una alternativa de bajo costo frente a otros vehículos eléctricos, con precios estimados entre 90 mil y 150 mil pesos, dependiendo del modelo y la configuración. También se ha informado que los mini vehículos estarán diseñados para trayectos urbanos cortos y que podrán conectarse a enchufes convencionales.

¿Qué busca el gobierno con el proyecto “Olinia”?

El desarrollo de “Olinia” forma parte de la apuesta del gobierno federal por impulsar electromovilidad, innovación tecnológica y producción nacional. La iniciativa busca atender necesidades de transporte en ciudades y comunidades donde predominan trayectos cortos, además de ofrecer una opción para repartidores, taxis de barrio o servicios de movilidad local.

Roberto Capuano ha señalado que el vehículo está pensado como una alternativa para sustituir taxis y mototaxis en ciertos contextos urbanos, con un enfoque de bajo costo operativo y contenido nacional progresivo. En entrevistas recientes, el coordinador del proyecto explicó que el modelo de negocio contempla inversión mixta entre gobierno y capital privado.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @ClaudiaShein adelantó que la próxima semana Roberto Capuano presentará el prototipo del vehículo Olinia y a partir del 7 de junio iniciará el proceso de producción. “Queremos una asociación con una empresa privada y una empresa y el gobierno.… pic.twitter.com/wGpK5ALeGe — Canal Catorce (@canalcatorcemx) May 6, 2026

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la supercomputadora “Coatlicue”?

Durante la misma conferencia, Sheinbaum también mencionó que la supercomputadora “Coatlicue”, proyecto con una inversión superior a 6 mil millones de pesos, podrá ser utilizada por empresas privadas en caso de que lo requieran. Con ello, el gobierno busca que esta infraestructura tecnológica tenga aplicaciones no solo públicas, sino también productivas y de innovación.

La presentación del prototipo final de “Olinia” colocará al proyecto en una fase decisiva: pasar del diseño y desarrollo tecnológico a la búsqueda de socios, líneas de producción y condiciones para llevar el vehículo eléctrico mexicano al mercado.

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