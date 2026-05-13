Lagunas artificiales de Cancún, trampas mortales: Caso de Ever expone alarma por ahogamientos

Las lagunas artificiales del municipio se han convertido en tumbas de jóvenes que llegaron a nadar, aprovechando la nula vigilancia, como Ever N. de 14 años, cuyo cuerpo fue rescatado ayer, tras 24 horas de búsqueda.

Los sitios son cuerpos de agua generados por la inundación de canteras que empresas materialistas terminaron de explotar.

Estos depósitos tienen profundidades de hasta 12 metros, de acuerdo con estimaciones de Protección Civil y de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo (Cbpeqroo).

El caso de Ever N, no es el único, pues en agosto y en septiembre de 2020 otros tres adolescentes corrieron con la misma “suerte”; también falleció otra persona en abril de 2022.

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Pese a la más reciente tragedia en la laguna “ABC”, donde Ever N. murió por sumersión, las familias que habitan en las colonias El Pedregal, El Milagro y Kusamil acostumbran pasar el día a la orilla de estos cuerpos de agua.

En estos puntos se ha observado cómo quienes se atreven a nadar son succionados hacia el fondo por fuertes corrientes, al quedar atrapados entre el lodo.

“La laguna es un lugar atractivo para los vecinos porque vienen a pasar las tardes a modo de distracción”, menciona Yolanda.

“Desafortunadamente consumen bebidas alcohólicas y se atreven a entrar; cada tanto hay personas que por poco no la cuentan”, agregó.

Concluyó diciendo que “también es sitio de parejas que, aunque no saben nadar, ingresan”.

El consumo de alcohol y el deseo de bañarse representan una combinación de peligro. Bajo anonimato, una mujer que trabajó como cajera en un expendio de cerveza cercano refiere que era común ver a estudiantes y menores de edad que intentaban comprar bebidas.

Al no contar con identificación oficial, se les negaba el servicio; sin embargo, regresaban acompañados de algún adulto para adquirir los productos e incluso cigarros, mencionando en sus pláticas que su destino eran las lagunas.

Pese a que se advierte de peligros en los balnearios hechizos, los visitantes son omisos / Erick Romero

“Muchos muchachos salían de las escuelas y querían comprar alcohol; con ayuda de otros jóvenes mayores de edad se abastecían y se iban rumbo a los cuerpos de agua. Ya entraba la noche y luego se les veía regresar”, relata la testigo.

Durante la noche del pasado lunes, algunas familias permanecían en las orillas consumiendo alcohol o charlando, ignorando las indicaciones de la Policía Municipal.

Ayer, los equipos de rescate continuaban las labores para localizar a un joven desaparecido y, pese a las advertencias de las autoridades, los curiosos no tenían intenciones de retirarse del área.

“Nos gusta venir, pero no pensamos en los riesgos hasta que pasan. Ya han ocurrido otras ocasiones donde personas casi se ahogan. Aquí vienen los padres con sus hijos y también dejan su basura en todos lados. No es un lugar para bañarse; supuestamente hay hombres de seguridad, pero de nada sirvió”, mencionó Kevin.

“La sensación de pisar la superficie o tocar las paredes es de un lodo muy denso, casi como si fuera una mezcla de cemento eternamente fresca; si mueves los pies, más te hundes”, mencionó un buzo del equipo de rescate.

A las 15:45 horas de ayer, los restos del joven fueron sacados / Especial

Hallan a Ever

El cuerpo de Ever N. finalmente fue localizado ayer tras un operativo de aproximadamente 24 horas realizado por cuerpos de emergencia y autoridades.

Las labores de búsqueda dieron resultados a las 15:45 horas, cuando guardavidas y buzos de Protección Civil y de la Estación de Bomberos realizaban recorridos en las profundidades del cuerpo lagunar.

Durante las maniobras lograron avistar al menor y, tras varios minutos de trabajo, consiguieron ponerlo a flote para trasladarlo a la orilla.

La escena fue devastadora para Irene, madre de Ever N., quien sufrió una fuerte crisis nerviosa al confirmar el deceso de su hijo. La mujer fue auxiliada por familiares y paramédicos que permanecían en el sitio, debido a los cuadros de angustia y desesperación que presentó ante el hecho.

Tras confirmarse el hallazgo, se dio parte a las autoridades ministeriales y a la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado.

Irene, madre de la víctima, estalló en llanto al saber el deceso / Luis Hernández

Los peritos iniciaron las diligencias para el levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia y posteriormente sera entregado a sus familiares.

Ever N había acudido con tres compañeros de la Secundaria Técnica 25 para nadar en la laguna conocida como “ABC” o “San José”, ubicada en la colonia El Pedregal, en el municipio Benito Juárez, a unos metros de las avenidas José López Portillo y Lak’ In.

El grupo de adolescentes rentó kayaks el lunes e intentaron pasar una tarde de diversión en la laguna; sin embargo, presuntamente, se subieron dos jóvenes en cada embarcación y remaron por varios minutos hasta que, en un descuido, dos de ellos cayeron al agua. Sus compañeros intentaron rescatarlos, pero solo lograron poner a salvo a uno, mientras Ever N. se hundió pese a sus esfuerzos por mantenerse a flote.

El reporte al número de emergencias 911 movilizó a los cuerpos de rescate desde las 16:00 horas del lunes. Sin embargo, la falta de visibilidad al caer la noche obligó a suspender el operativo cerca de las 19:30 horas. Las tareas se reanudaron a primera hora de este martes hasta ubicar al menor sin signos vitales.

Agentes de la Policía de Investigación continuarán con las indagatorias y entrevistas a posibles testigos para determinar oficialmente cómo ocurrieron los hechos y establecer si la versión de los acompañantes coincide con los indicios recabados.

Las autoridades no han emitido una postura oficial sobre este caso; no obstante, esta laguna ha sido escenario de diversos incidentes trágicos debido a que el área no es apta para bañistas. A pesar del peligro, habitantes de la zona continúan acudiendo con frecuencia al sitio, el cual representa uno de los “focos rojos” para Protección Civil.

Registros señalan que en agosto de 2020 dos adolescentes de 17 años perdieron la vida en este mismo lugar. Asimismo, en septiembre de ese año, un joven de 24 años falleció tras ingresar a nadar y, en abril de 2022, otra persona murió ahogada mientras se encontraba en compañía de su familia.

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Experiencia

En medio del desolador panorama que ayer envolvía a la laguna artificial “ABC”, un héroe anónimo se hizo presente para colaborar en las labores de rescate. Se trata de un pescador con arpón y buceador amateur de apnea quien, al enterarse de la desaparición de un menor de edad en dicho cuerpo de agua, se puso en acción de inmediato.

Desde las primeras horas del día, el voluntario buscó acercarse al equipo de búsqueda conformado por autoridades del Gobierno del Estado, solicitando ser incluido en el grupo de buzos que laboraban para “peinar” la zona fangosa.

“Mientras más ojos y manos nos sumemos, más rápido podremos encontrar a esta persona y entregarla a su familia. Soy padre y me rompió el corazón ver estas escenas; por ello acudí en solidaridad”, mencionó el rescatista, quien cuenta con experiencia previa auxiliando a ciudadanos en situaciones críticas.

La desaparición del joven Ever N. consternó a la comunidad durante el lunes y martes.

Mientras la sociedad manifestaba su apoyo en redes sociales, hubo quienes decidieron abandonar la comodidad de sus hogares para atender el llamado de auxilio en la laguna.

“Es desgarrador ver esta escena. Comprendo el dolor de la madre porque también soy padre; es una situación muy sensible. Espero que mi experiencia ayude a sumar esfuerzos”, expresó el buzo.

Los balnearios artificiales son utilizado por parejas para ratos de esparcimiento / Erick Romero

Inicialmente, el joven no recibió autorización por parte de Protección Civil para integrarse a la cuadrilla, debido a que se requería un permiso especial del mando coordinador. Ante esto, se dirigió al puesto de comando móvil para exponer su estrategia y aptitudes ante los responsables de los trabajos.

El voluntario explicó que su oficio como pescador le permite auxiliar a su comunidad en tragedias similares. Durante la espera, detalló que la complejidad de estos cuerpos de agua artificiales radica en los suelos fangosos y limosos. Esta materia orgánica genera una sensación pegajosa al contacto con la piel y, ante el mínimo movimiento, se revuelve provocando una turbiedad extrema que causa desesperación y pérdida de orientación en los nadadores.

“Nadar aquí es peligroso; no es como una laguna común donde la profundidad se percibe con claridad. El fondo parece inalcanzable por la gruesa capa de sedimento, compuesta por arcilla de cantera, materia orgánica y basura”, advirtió el experto.

Su motivación nace de experiencias previas; en 2024, logró salvar la vida de un adulto mayor que era arrastrado por la corriente en la laguna de la colonia El Milagro.

Tras intensas labores, el cuerpo de Ever fue localizado y sus restos recuperados para ser trasladados a la orilla, donde sus familiares aguardaban en un estado de devastación. Durante las más de 24 horas que duró el operativo de búsqueda, vecinos de la colonia El Pedregal y ciudadanos de diversos puntos de la ciudad demostraron su apoyo llevando alimentos y acompañamiento a la madre del fallecido, además de organizar colectas para solventar los gastos funerarios.

En el sitio también se mantuvo la presencia de la Policía Municipal para resguardar la zona durante las diligencias correspondientes.