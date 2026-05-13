Solitario ladrón roba celulares y dinero en colonia de Escárcega

Un solitario hombre aprovechó que en la noche los habitantes de una vivienda ubicada sobre la calle 55 por 14 de la colonia Unidad Esfuerzo y Trabajo 2 no se encontraban en esos momentos, para romper el protector de una ventana, entrar y apoderarse de tres celulares, un cargador, dinero en efectivo y hasta una mochila con útiles escolares, para después darse a la fuga con rumbo desconocido.

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Según datos recabados, los hechos se suscitaron en la noche, cuando un solitario hombre fue visto merodeando por los vecinos cerca de la vivienda ubicada sobre la calle 55 por 14 de la colonia Unidad Esfuerzo y Trabajo 2. En esos momentos sus moradores no se encontraban, lo que fue aprovechado por el presunto ladrón para entrar y revisar las pertenencias.

El sujeto logró apoderarse de tres celulares, un cargador, dinero en efectivo y una mochila con útiles escolares, para luego escapar con rumbo desconocido. Posteriormente, al llegar a su vivienda, los afectados se percataron que el protector de una ventana estaba forzado y varias pertenencias tiradas en el piso, confirmando que se habían llevado objetos de valor. Al parecer, los moradores de la vivienda que fueron víctimas de robo no acudirían a la Vicefiscalía Regional del Estado a interponer su denuncia de hechos