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Mundial 2026 inspira propuesta de Sheinbaum para impulsar el futbol en niñas y niños

Claudia Sheinbaum expresó su deseo de que cada club de Liga MX tenga una escuela de futbol para impulsar el talento de niñas, niños y jóvenes en México.

Por Redacción Por Esto!

15 de may de 2026

1 min

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Sheinbaum plantea más oportunidades deportivas para jóvenes a través del futbol
Sheinbaum plantea más oportunidades deportivas para jóvenes a través del futbol / Especial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su deseo de que cada club de la Primera División del futbol mexicano cuente con su propia escuela o centro de formación para niñas, niños y jóvenes, con el objetivo de impulsar el deporte y abrir más oportunidades para las nuevas generaciones.

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Durante declaraciones recientes relacionadas con el Mundial de Futbol 2026 y los programas deportivos impulsados por el Gobierno federal, la mandataria señaló que, aunque no es un tema que le competa directamente a su administración, le gustaría que los equipos profesionales ayudaran a fortalecer el desarrollo del futbol desde edades tempranas.

Sheinbaum comentó que el futbol tiene un enorme impacto social en México y consideró importante que existan más espacios de formación para jóvenes talentos, especialmente para niñas y adolescentes, en un momento donde el futbol femenil continúa creciendo en el país.

La propuesta surge en medio de diversas iniciativas deportivas promovidas rumbo al Mundial 2026, entre ellas el “Mundialito Escolar”, torneo nacional impulsado por la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno federal, que busca reunir a miles de estudiantes en competencias escolares de futbol en ramas varonil y femenil.

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