"No hay riesgo" Claudia Sheinbaum confirma que no hay riesgo que califiquen como terrorista a Morena

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó cualquier señalamiento sobre presuntos vínculos entre integrantes de Morena y grupos criminales, y afirmó que su gobierno y su movimiento político no mantienen acuerdos con organizaciones ilícitas ni con grupos de poder económico.

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Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre la posibilidad de que Morena pudiera enfrentar señalamientos o consecuencias por supuestos nexos con el narcotráfico. Ante ello, respondió que no existe preocupación por ese escenario y sostuvo que su administración actúa con transparencia.

“No tenemos nada qué esconder. No hacemos ningún pacto con criminales, ni de cuello blanco ni de la delincuencia organizada”, expresó la presidenta al responder a los cuestionamientos.

Sheinbaum también fue consultada sobre la entrega voluntaria de exfuncionarios ligados a la administración estatal de Sinaloa, entre ellos Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, quienes formaron parte del equipo de gobierno encabezado por Rubén Rocha Moya.

Al respecto, la titular del Ejecutivo federal aseguró que no observa riesgos políticos ni institucionales derivados de este caso y señaló que las investigaciones y procesos legales deben seguir su curso conforme a las autoridades correspondientes.