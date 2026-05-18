Gobierno federal enviará al Congreso una propuesta para aplazar hasta 2028 la elección del Poder Judicial

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció durante su conferencia matutina que el Gobierno de México enviará al Congreso una propuesta para aplazar hasta 2028 la elección del Poder Judicial, una medida que busca reorganizar el calendario electoral y realizar ajustes al proceso.

Noticia Destacada Mañanera de hoy 18 de mayo de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

Durante la llamada “Mañanera del Pueblo”, la mandataria explicó que la decisión surge tras una evaluación sobre la carga electoral que enfrentaría el país en 2027, año en el que coincidirían diversos cargos y procesos electorales, lo que podría representar retos operativos y financieros.

Sheinbaum señaló que el análisis considera aspectos técnicos y presupuestales, ya que realizar simultáneamente elecciones legislativas, locales y judiciales podría incrementar costos y complicar la organización electoral. La propuesta también contempla ajustes para fortalecer el modelo derivado de la reforma judicial.