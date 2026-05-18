Vecinos de la comunidad Zapata en Carrillo Puerto, retienen vehículo de la CFE por apagones

Habitantes de la comunidad de Zapata, cansados por los apagones prolongados, determinaron retener un vehículo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para presionar a la paraestatal para reparar el desperfecto.

De acuerdo a información que se puede indagar se supo que este fin de semana en la comunidad de Emiliano Zapata se registró varios apagones situación que vino a molestar a los habitantes de esa localidad peor aún cuando los trabajadores de la CFE procedentes de José María Morelos se negaron a atender un desperfecto alegando que no tenían la autorización situación que vino a molestar a los vecinos y procedieron a la retención de la unidad.

Noticia Destacada CFE suspende energía en zona norte de Felipe Carrillo Puerto por trabajos de sectorización

Ha trascendido que una comisión de la CFE tanto de José María Morelos como Felipe Carrillo Puerto así como de representante procedente de la capital del Estado acudieron a temprana hora de este lunes al poblado de Zapata para tratar de resolver la situación y recuperar la unidad que los habitantes mantienen retenido desde la tarde noche de ayer.

Cabe mencionar que la ruta de la Vía Corta Chetumal - Merida, donde se encuentra ubicado la comunidad de Emiliano Zapata el servicio de energía eléctrica le corresponde a la CFE del municipio de José Maria Morelos.