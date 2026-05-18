Conoce los puntos clave de la iniciativa para aplazar elección judicial a 2028

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el envío al Congreso de una iniciativa para modificar el calendario de la elección del Poder Judicial y aplazar el proceso previsto para 2027 hasta 2028. La propuesta busca realizar ajustes al modelo aprobado anteriormente y reducir la complejidad operativa de las elecciones judiciales.

La mandataria explicó que la decisión surge tras un análisis sobre la carga electoral que enfrentaría el país en 2027, año en el que coincidirían procesos locales, federales y judiciales. La intención es evitar dificultades organizativas y facilitar el desarrollo del proceso democrático.

Noticia Destacada Gobierno federal enviará al Congreso una propuesta para aplazar hasta 2028 la elección del Poder Judicial

Puntos clave de la iniciativa de Sheinbaum:

Mover la segunda elección judicial de 2027 a 2028 , con el objetivo de disminuir la concentración de cargos y procesos electorales en un mismo periodo.

, con el objetivo de disminuir la concentración de cargos y procesos electorales en un mismo periodo. Reducir el número de candidaturas en las boletas electorales , para simplificar la participación ciudadana y agilizar el proceso de votación y conteo.

, para simplificar la participación ciudadana y agilizar el proceso de votación y conteo. Fortalecer los mecanismos de selección de aspirantes a cargos judiciales mediante evaluaciones y filtros especializados que revisen los perfiles de los participantes.

mediante evaluaciones y filtros especializados que revisen los perfiles de los participantes. Ajustes en la organización territorial del proceso, con la redefinición de distritos judiciales y cambios logísticos para optimizar recursos.

Razones para aplazar la elección judicial:

El planteamiento ocurre tras análisis técnicos sobre la capacidad operativa para desarrollar múltiples procesos electorales simultáneamente. Se consideraron costos, logística y volumen de cargos que coincidirían en el mismo año electoral.

La propuesta deberá ser discutida y votada en el Congreso, por lo que los cambios no entrarían en vigor automáticamente.