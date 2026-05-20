¿Qué es el ébola y cómo se contagia? Así se previene esta peligrosa enfermedad

El ébola es una enfermedad viral grave y altamente contagiosa que provoca fiebre hemorrágica en humanos y algunos animales. Fue detectada por primera vez en 1976 cerca del río Ébola, en África, de donde tomó su nombre. Desde entonces, diversos brotes han causado miles de muertes, principalmente en países del continente africano.

La enfermedad es causada por el virus del Ébola, perteneciente a la familia Filoviridae, y puede afectar órganos vitales, provocar hemorragias internas y externas, así como complicaciones que ponen en riesgo la vida.

¿Cómo se contagia el ébola?

El virus del ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de una persona infectada, como sangre, saliva, sudor, orina, vómito, semen o heces. También puede contagiarse al tocar objetos contaminados, como ropa, agujas o superficies expuestas al virus.

Además, el contagio puede ocurrir por contacto con animales infectados, especialmente murciélagos frugívoros, monos o chimpancés, considerados posibles portadores naturales del virus.

A diferencia de enfermedades respiratorias como la gripe o el COVID-19, el ébola no se transmite por el aire. Sin embargo, su propagación puede ser rápida en hospitales o comunidades donde no existen medidas sanitarias adecuadas.

Principales síntomas del ébola

Los síntomas suelen aparecer entre 2 y 21 días después del contagio. Entre los más comunes destacan:

Fiebre alta repentina

Dolor intenso de cabeza

Dolor muscular y debilidad

Dolor de garganta

Vómito y diarrea

Erupciones en la piel

Sangrados internos y externos en casos graves

El ébola puede confundirse inicialmente con otras enfermedades, por lo que el diagnóstico médico oportuno es fundamental.

¿Cómo se previene?

Las autoridades sanitarias recomiendan diversas medidas para evitar el contagio del ébola:

Lavarse las manos constantemente con agua y jabón

Evitar contacto con fluidos corporales de personas enfermas

No manipular animales salvajes o carne de caza sin protección

Utilizar equipo médico adecuado en hospitales y centros de salud

Aislar rápidamente a pacientes infectados

Mantener vigilancia epidemiológica en zonas de riesgo

Actualmente existen vacunas y tratamientos que han ayudado a reducir la mortalidad en algunos brotes recientes, aunque el ébola continúa siendo una enfermedad de alta peligrosidad.

La Organización Mundial de la Salud ha señalado que la prevención, el monitoreo y la respuesta rápida son clave para contener cualquier brote y evitar su propagación internacional.