Contraalmirante Fernando Farías Laguna queda bajo custodia en Argentina por caso de huachicol fiscal

El contraalmirante Fernando Farías Laguna, señalado en México por presuntamente formar parte de una red de huachicol fiscal, quedó a disposición del Servicio Penitenciario Federal argentino (SPF), de acuerdo con información difundida por el propio organismo.

Farías Laguna, exintegrante de la Marina de México, es identificado por autoridades como presunta pieza clave dentro de una organización criminal denominada “Los Primos”, relacionada con el tráfico ilegal de hidrocarburos.

El caso ha llamado la atención debido a los señalamientos que vinculan al excontralmirante con una estructura dedicada al llamado huachicol fiscal, una modalidad asociada con el ingreso, traslado o comercialización irregular de combustibles.

¿Qué informó el Servicio Penitenciario Federal argentino?

El Servicio Penitenciario Federal de Argentina informó que realizó el traslado de Fernando Farías Laguna, quien quedó bajo su órbita como parte del proceso que enfrenta en ese país.

En un video difundido por el SPF se observa el momento en que elementos penitenciarios llegan por el exmando naval mexicano.

Noticia Destacada Marina aclara baja de hermanos Farías: no fue por huachicol fiscal, confirma seis marinos detenidos

Durante el procedimiento, Farías Laguna aparece mientras se coloca el uniforme correspondiente a una persona detenida.

De acuerdo con la notificación realizada por las autoridades argentinas, a partir de ese momento el contraalmirante ingresó formalmente a la órbita del Servicio Penitenciario Federal, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.

¿Por qué es señalado Fernando Farías Laguna?

Fernando Farías Laguna ha sido vinculado con una presunta red dedicada al tráfico ilegal de hidrocarburos, conocida como huachicol fiscal. Según la información difundida, la organización criminal en la que se le ubica operaría bajo el nombre de “Los Primos”.

El SPF llevó a cabo el traslado de Fernando Farías Laguna, integrante de una organización criminal denominada "Los Primos", ex Contralmirante de la Marina de México sindicado como pieza clave en una red de tráfico ilegal de hidrocarburos conocida como "Huachicol Fiscal". pic.twitter.com/68kTtOiP5M — SPFArgentina (@SPFArgentina) May 9, 2026

El traslado y puesta a disposición del excontralmirante representan un avance dentro del seguimiento internacional de este caso, que involucra investigaciones sobre combustible ilegal y posibles redes criminales con operación transnacional.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO