AICM aumentará operaciones por hora en verano de 2026; AFAC autoriza más aterrizajes y despegues

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) autorizó oficialmente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) aumentar su capacidad operativa de 44 a 46 operaciones por hora, lo que permitirá atender más aterrizajes y despegues a partir de la temporada de verano de 2026.

La medida fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y representa un ajuste relevante para la operación aérea en la capital del país, luego de varios años de restricciones en el número de vuelos permitidos por hora en el principal aeropuerto mexicano.

¿Cuántas operaciones por hora podrá realizar el AICM?

De acuerdo con la resolución de la AFAC, el AICM podrá pasar de 44 a 46 operaciones por hora durante la temporada de verano 2026.

La decisión se tomó después de evaluar un estudio elaborado por Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano y con base en lo establecido en el Reglamento de la Ley de Aeropuertos.

El incremento contempla tanto aterrizajes como despegues, por lo que permitirá ampliar de forma moderada la capacidad del aeropuerto. La autorización responde también a una solicitud recurrente de las aerolíneas, que desde 2022 habían pedido revisar las restricciones aplicadas en la terminal capitalina.

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¿Por qué la AFAC autorizó el aumento de operaciones?

Uno de los factores considerados para aprobar el incremento fue la construcción y puesta en marcha de tres nuevas calles de rodaje de salida rápida en la pista 05 derecha del AICM. Estas obras buscan agilizar el desalojo de aeronaves después del aterrizaje y mejorar el flujo operativo dentro del aeropuerto.

De acuerdo con información del propio AICM, la primera calle de rodaje ya está concluida; la segunda estará terminada durante la segunda quincena de mayo, y la tercera está programada para entregarse a finales de 2026.

La AFAC también instruyó al aeropuerto a aplicar y adoptar las medidas necesarias para garantizar una operación óptima y una adecuada prestación del servicio público.

¿Qué antecedentes tiene la reducción de vuelos en el AICM?

El AICM había registrado recortes importantes en su capacidad operativa durante los últimos años. En 2022, las operaciones se redujeron de 61 a 52 por hora; posteriormente, en 2023, bajaron de 52 a 43. En mayo del año pasado se autorizó un aumento a 44 operaciones por hora.

#7deMayo2026 Se autoriza el incremento de operaciones en el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México.

👉 https://t.co/p1tyEIPCPb — Diario Oficial DOF (@DOF_SEGOB) May 7, 2026

El nuevo ajuste a 46 operaciones por hora marca una recuperación parcial de capacidad, aunque todavía se mantiene por debajo de los niveles previos a las reducciones.

El tema también ha sido observado por el Departamento de Transporte de Estados Unidos, que desde 2022 ha solicitado justificaciones técnicas sobre los recortes aplicados en el aeropuerto capitalino.

Con esta autorización, el AICM busca mejorar su operación en una temporada de alta demanda, mientras avanza la infraestructura necesaria para sostener el incremento sin comprometer la seguridad ni la eficiencia aeroportuaria.

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