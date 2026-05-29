Diputado de Morena Zenyazen Escobar protagoniza altercado en San Lázaro; lo acusan de estar ebrio

El diputado federal de Morena, Zenyazen Roberto Escobar García, protagonizó un altercado en la Cámara de Diputados luego de una confrontación con el legislador Carlos Gutiérrez Mancilla, hecho que fue captado en videos difundidos en redes sociales.

El incidente ocurrió la tarde del jueves 28 de mayo en San Lázaro, donde se observa al diputado veracruzano en medio de una discusión con Gutiérrez Mancilla. En las imágenes, varios legisladores intentan contener a Escobar García, mientras otros presentes le gritan que presuntamente se encontraba en estado de ebriedad.

Tras la confrontación, algunos diputados exigieron que el legislador de Morena se sometiera a una prueba de antidopaje o revisión para aclarar los señalamientos realizados durante la sesión.

¿Cómo inició el altercado entre Zenyazen Escobar y Carlos Gutiérrez?

Luego de que circularan los primeros videos del momento de tensión, se difundió una nueva grabación en la que se aprecia el inicio del conflicto entre ambos legisladores.

En el material se escucha a Carlos Gutiérrez Mancilla lanzar una expresión ofensiva contra Zenyazen Escobar García. Después de ese comentario, el diputado veracruzano se quita el sombrero y adopta una postura de confrontación, mientras otros legisladores intervienen para evitar que el incidente escalara.

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El episodio generó reacciones dentro y fuera de San Lázaro, debido a que ocurrió durante una jornada legislativa marcada por discusiones políticas y votaciones relevantes.

Diputado de Morena rechaza acusaciones sobre presunto estado de ebriedad

Después del altercado, Zenyazen Escobar García pidió que se revisara el vaso de agua que llevaba consigo para comprobar si contenía alcohol. El legislador aseguró que, en caso de que no se encontrara ninguna sustancia, esperaba una disculpa por los señalamientos realizados en su contra.

Más tarde, a través de sus redes sociales, el diputado morenista sostuvo que fue Carlos Gutiérrez Mancilla quien lo provocó durante la sesión.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si se realizó alguna prueba al legislador ni si la Cámara de Diputados abrirá un procedimiento interno por lo ocurrido.

El diputado de Morena Zenyazen Escobar retando al príista Carlos Gutiérrez Mancilla a pelear. Llevan más de 31 horas con ese nivel de debate en San Lázaro. Si siguen así van a terminar antes en el Senado. Video: @LauraBruges pic.twitter.com/WHGuujY9i8 — Sandra Romandía (@Sandra_Romandia) May 28, 2026

¿Quién es Zenyazen Escobar García?

Zenyazen Roberto Escobar García es diputado federal de Morena por el distrito 16 de Veracruz, con sede en Córdoba.

Cuenta con estudios de maestría y formación en Ciencias de la Educación. Además de su trayectoria legislativa, fue secretario de Educación de Veracruz durante el periodo 2018-2021.

El altercado en San Lázaro colocó nuevamente al legislador en el centro de la atención pública, en medio de acusaciones que él ha rechazado y que, según su versión, derivaron de una provocación directa dentro del recinto legislativo.

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