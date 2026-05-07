El Callejón del Aguacate: Conoce la escalofriante leyenda del niño y el soldado en Coyoacán, CDMX

En un rincón de la Ciudad de México se encuentra uno de los ligares más famosos que combina la arquitectura colonial con el misterio debido a una leyenda que se sigue contando desde hace muchos años y que hasta la fecha causa curiosidad a cualquiera que la escuche por primera vez.

Dentro del barrio de Santa Catarina se ubica en famoso Callejón del Aguacate, una de las muchas atracciones de Coyoacán que tiene una historia trágica y que muchos aseguran es de los sitios con más actividad paranormal.

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La leyenda del niño y el soldado

El inicio de esta leyenda se remonta a los años 30, cuando un soldado uniformado solía caminar por este callejón durante las noches, pero una de estas fue diferente y marcó de por vida a la colonia.

Un niño quien al ver sus medallas brillantes colgar de su uniforme, se acercó con intención de jugar con él, sin saber que este acto de inocencia, le costaría la vida.

Presuntamente por las secuelas de la guerra, el soldado hartó de la insistencia del menor, lo asesinó, justo en ese mismo callejón, aunque versiones indican que lamentablemente lo colgó en el árbol que se encuentra en el sitio.

Locales y curiosos por la historia, dejan ofrendas durante sus visitas / Fotos: Nicole Ibáñez

Al reaccionar y darse cuenta de lo sucedido, el hombre consumido por la culpa colocó un altar con la figura de la Virgen María, el cual sigue existiendo y se encuentra en una esquina.

Aunque la otra versión de esta leyenda señala que el soldado decidió quitarse la vida colgándose del mismo árbol.

Desde entonces se dice que ambas almas se siguen manifestando hasta la fecha, mientras que otros aseguran que debido a la tragedia ocurrida en aquel camino estrecho se puede sentir un ambiente de incomodidad y miedo.