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Hoy No Circula 2026: ¿Qué carros descansan del 1 al 6 de junio? Consulta placa y engomado

Infórmate sobre las restricciones del programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y 18 municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México para la semana del 1 al 6 de junio de 2026.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

1 de jun de 2026

1 min

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El programa Hoy No Circula es una medida ambiental que restringe la circulación vehicular en días específicos
El programa Hoy No Circula es una medida ambiental que restringe la circulación vehicular en días específicos / Archivo

El programa Hoy No Circula es una medida ambiental implementada en la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México.

Su objetivo es reducir la contaminación atmosférica limitando la circulación de vehículos según el último dígito de su placa y el color del engomado.

A continuación, se detallan las restricciones para la semana del 25 al 30 de mayo de 2026:

Lunes 2 de junio:

  • Engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Martes 2 de junio:

  • Engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Miércoles 3 de junio:

  • Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.
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Jueves 4 de junio:

  • Engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Viernes 5 de junio:

  • Engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Sábado 6 de junio:

En el 1er. sábado de mayo en la Zona Metropolitana del Valle de México no circulan todos los autos con holograma 1 y placas terminadas en nones (1, 3, 5, 7 y 9), así como todos los vehículos con holograma 2 y los autos con placas foráneas.

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