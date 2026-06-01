Hoy No Circula 2026: ¿Qué carros descansan del 1 al 6 de junio? Consulta placa y engomado

El programa Hoy No Circula es una medida ambiental implementada en la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México.
Su objetivo es reducir la contaminación atmosférica limitando la circulación de vehículos según el último dígito de su placa y el color del engomado.
A continuación, se detallan las restricciones para la semana del 25 al 30 de mayo de 2026:
Lunes 2 de junio:
- Engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.
Martes 2 de junio:
- Engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.
Miércoles 3 de junio:
- Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.
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Jueves 4 de junio:
- Engomado verde, terminación de placa 1 y 2.
Viernes 5 de junio:
- Engomado azul, terminación de placa 9 y 0.
Sábado 6 de junio:
En el 1er. sábado de mayo en la Zona Metropolitana del Valle de México no circulan todos los autos con holograma 1 y placas terminadas en nones (1, 3, 5, 7 y 9), así como todos los vehículos con holograma 2 y los autos con placas foráneas.
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