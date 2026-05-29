Último mes para el reemplacamiento en Yucatán: Módulos abiertos en junio

El martes 30 de junio será el último día para realizar el trámite del reemplacamiento en Yucatán, por lo que en el último mes para realizarlo, se mantiene la apertura de los módulos en Mérida y otros municipios.

Y es que al corte de abril, al menos el 65% del padrón vehicular ya había concretado el trámite, por lo que en el último mes se prevé una mayor afluencia en los módulos de reemplacamiento.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) Juan Gabriel Sánchez Álvarez, resaltó que en junio se tendrán los módulos físicos como para realizar el trámite en línea.

Son 10 módulos instalados para el reemplacamiento, cinco en la ciudad de Mérida y otros cinco distribuidos en Valladolid, Tizimín, Progreso e Izamal.

Módulos para el reemplacamiento 2026 en Yucatán

Centro de Servicios Yucatán

Calle 20A número 301 en Xcumpich

Horario de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 y sábado de 8:00 a 12:00 horas

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Unidad Deportiva Kukulcán

Circuito Colonias por 28 S/N, Unidad Morelos

Horario de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 y sábado de 8:00 a 13:00 horas

Salón Dzibilchaltún del Centro de Convenciones Siglo XXI

Calle 60 Norte número 299, Zona Industrial en la colonia Revolución

Horario de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 y sábado de 8:00 a 13:00 horas

City Center

Avenida García Lavín, calle lateral número 185 colonia San Ramón Norte

Horario de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 y sábado de 8:00 a 13:00 horas

Plaza Boulevares de Caucel

Calle 23 local 12 y 13 en Ciudad Caucel

Horario de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 y sábado de 8:00 a 13:00 horas

Dirección de Transporte

Periférico de Mérida número 558 en la colonia El Roble

Horario de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 y sábado de 8:00 a 13:00 horas

Módulo CISP Valladolid

Tablaje 11199, avenida Víctor Cervera Pacheco polígono Chanyokdzonot

Horario de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 y sábado de 8:00 a 13:00 horas

Tizimín

Calle 45 Núm. 492 x 62 y 64, Benito Juárez, (Frente al Zoológico La Reina)

Horario de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 . y sábados de 8:00 a 13:00 hrs.

Progreso

Calle 74 número 110, Centro

Horario de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 y sábado de 8:00 a 13:00 horas

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Izamal

Calle 31 Núm. 374 x 44 y 46, Suma-Izamal, Ex Centro de Salud

Horario de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 y sábado de 8:00 a 13:00

Reemplacamiento Yucatán: precios actualizados 2026

Se actualizaron los precios vigentes para este 2026, pues al vencer el plazo anunciados en 2025, se perdieron los descuentos para el reemplacamiento.

Servicio particular - $2,919.00

- $2,919.00 Servicio público - $3,228.00

- $3,228.00 Arrendadoras - $2,784.00

- $2,784.00 Demostración - $5,572.00

- $5,572.00 Motocicletas - $883.00

- $883.00 Remolques - $1,426.00

Requisitos del trámite

Para realizar el reemplacamiento vehicular, los automovilistas deben presentar una serie de documentos en original (y algunos con copia), asegurarse de que el vehículo esté libre de adeudos y agendar una cita.

Identificación oficial vigente (INE, cédula profesional, licencia de conducir, pasaporte, o credencial FM2/FM3 para residentes extranjeros)

Comprobante de domicilio reciente (servicios, recibo, contrato de arrendamiento, etc.)

Documento que acredite la propiedad del vehículo (factura original, contrato de compra-venta, etc.)

Tarjeta de circulación vigente

Placas vencidas (las que estén instaladas)

Póliza de seguro vigente (cuando aplique)

Cédula de Identificación Fiscal (CIF) emitida por el SAT

En caso de que el trámite lo realice un tercero: Carta poder notariada y la identificación oficial del apoderado

También puede ocurrir que se requieran documentos adicionales dependiendo del tipo de vehículo o situación particular: por ejemplo, para vehículos con cambio de propietario, con placas extranjeras, trámites para personas con discapacidad, comprobantes de domicilio especiales, etc.

Un punto clave: el vehículo debe estar libre de infracciones o, de lo contrario, tener saldadas las multas antes de realizar el trámite.