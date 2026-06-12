Hallan con vida al hijo de la diputada Rocío López Gorosave tras secuestro en Ensenada

Autoridades federales y estatales localizaron con vida a Erick Zertuche López, hijo de la diputada federal Rocío López Gorosave, luego de que fue privado de la libertad junto con su compañero de trabajo José Héctor Olivero en Ensenada, Baja California.

La noche del miércoles 10 de junio, ambos fueron interceptados por sujetos armados cuando circulaban por la delegación Punta Colonet. De acuerdo con los primeros reportes, los agresores dispararon contra el vehículo en el que viajaban y posteriormente se los llevaron.

Erick Zertuche López y José Héctor Olivero trabajan en el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) y regresaban de una inspección realizada en San Quintín cuando ocurrieron los hechos.

¿Qué se sabe del secuestro del hijo de Rocío López Gorosave?

El caso ocurrió en la delegación Punta Colonet, en el municipio de Ensenada. Las víctimas viajaban en un vehículo después de realizar actividades laborales relacionadas con el IMOS, cuando fueron interceptadas por hombres armados.

Tras la agresión, familiares y autoridades activaron acciones de búsqueda para ubicar a Erick Zertuche López y a José Héctor Olivero. La situación generó atención pública debido a que uno de los afectados es hijo de la diputada federal de Morena, Rocío López Gorosave.

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Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la identidad de los responsables ni sobre las condiciones en que ambos hombres fueron retenidos.

¿Cómo confirmó Rocío López Gorosave la localización?

Durante los primeros minutos de este viernes, la diputada informó en redes sociales que su hijo y su compañero habían sido localizados con vida.

López Gorosave atribuyó la localización a las labores de la Secretaría de la Defensa Nacional y de las fuerzas de seguridad de Baja California. También agradeció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, de la Fiscalía General del Estado y de otras corporaciones.

En su mensaje, la legisladora reconoció el trabajo de las autoridades y destacó el compromiso con la seguridad de las y los bajacalifornianos.

LOCALIZAN CON VIDA HIJO DE DIPUTADA FEDERAL ROCÍO LÓPEZ GOROSAVE

la legisladora federal agradeció al Ejército Mexicano y a la Fiscal General del Estado, María Elena Andrade Ramírez por la rápida localización de Erick Zertuche López y su compañero laboralhttps://t.co/dfg2Z36tac pic.twitter.com/wV3AAwIblP — Revista FOROBC (@BajaForo_info) June 12, 2026

¿Qué sigue en la investigación del caso?

Después de la localización con vida de Erick Zertuche López y José Héctor Olivero, las autoridades deberán continuar con las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió la privación de la libertad, identificar a los responsables y determinar si hubo más personas involucradas.

El caso se suma a los hechos de violencia registrados en Baja California, una entidad donde autoridades federales y estatales mantienen operativos de seguridad en distintos municipios.

Por ahora, no se ha informado si hay personas detenidas por este caso ni si las víctimas requirieron atención médica tras ser localizadas.

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