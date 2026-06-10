Morena y PT podrían competir separados en 2027 tras llegado de Gerardo Sánchez en Campeche

Los partidos Morena y PT podrían no llegar unidos al proceso electoral estatal, consideró Javier Bello Ávila, presidente de Contraloría Ciudadana A.C., al referirse a la incorporación de Gerardo Sánchez Sansores como coordinador de Afiliación del Partido del Trabajo (PT).

De acuerdo con el activista, los hechos no se tratan de una sorpresa ni de una decisión aislada, sino parte de una estrategia política cuidadosamente diseñada por los partidos de izquierda rumbo al proceso electoral de 2027, con la finalidad de competir por separado y posteriormente sumar fuerzas contra Movimiento Ciudadano, que ha ganado terreno en la Entidad.

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El activista señaló que desde hace tiempo en los círculos políticos ya se comentaba la posibilidad de que Sánchez Sansores apareciera en alguno de los partidos aliados a Morena, por lo que su llegada al PT era un escenario previsible. Consideró que la decisión habría sido resultado de acuerdos entre los líderes de Morena y la dirigencia nacional petista encabezada por Alberto Anaya, con el objetivo de construir una ruta alterna para una eventual candidatura.

El entrevistado dijo que con ello, el mensaje es claro: si por Morena se complican las cosas, se busca una alternativa y el PT puede convertirse en el vehículo para impulsar un proyecto político. Asimismo, opinó que el nombramiento representa una misiva para las aspiraciones de Pablo Gutiérrez Lazarus, considerado uno de los perfiles con mayores posibilidades de buscar la candidatura de Morena al Gobierno del Estado.

Afirmó que el movimiento es una señal de que Morena y PT podrían no llegar unidos al proceso electoral estatal, pese a que sus dirigentes han afirmado que no hay problemas entre ambos partidos. Sin embargo, Bello Ávila dijo que es una estrategia para mantener a la izquierda en los poderes, pues saben que Movimiento Ciudadano se posiciona, entonces la estrategia pegaría directamente al partido naranja.

Consideró que el único que no ha salido a hablar después de los hechos es el dirigente de Morena, Erik Reyes León, cuya ausencia en declaraciones confirmaría que muchas cosas se han pactado para tener asegurado el triunfo en 2027. “Estamos viendo una jugada de largo plazo. Gerardo Sánchez podría ser la punta de lanza de una estrategia para reconfigurar la competencia rumbo a la gubernatura”, concluyó.