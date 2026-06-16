Homicidios caen 46% en México durante gobierno de Sheinbaum; mayo de 2026 registra el nivel más bajo en 12 años

A 20 meses del inicio de la administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno federal informó una disminución de 46 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional, de acuerdo con el reporte presentado por Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante la conferencia matutina de este 16 de junio en Palacio Nacional, la funcionaria destacó que mayo de 2026 cerró con un promedio de 47.3 homicidios diarios, frente a los 86.9 registrados en septiembre de 2024, cuando inició la actual administración.

La reducción equivale a 39 asesinatos menos por día y convierte a mayo de 2026 en el mes con menor incidencia de homicidios dolosos de todo el periodo analizado.

Mayo de 2026, el más seguro en 12 años

Figueroa Franco resaltó que el promedio diario de homicidios registrado durante mayo de este año representa el nivel más bajo para ese mes desde que existen registros comparables.

Al analizar los meses de mayo entre 2015 y 2026, el dato de este año se ubica como el más bajo de los últimos 12 años. Asimismo, el promedio de enero a mayo de 2026 fue de 50.4 homicidios diarios, la cifra más reducida para ese periodo desde 2016.

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Ocho estados concentran más de la mitad de los homicidios

El informe señala que ocho entidades federativas concentraron el 54% de los homicidios dolosos registrados en los primeros cinco meses de 2026.

Guanajuato se ubicó en el primer lugar con el 8.8 por ciento del total nacional, seguido por Baja California con 7.8 por ciento, Chihuahua con 7.7 por ciento, Sinaloa con 6.8 por ciento, Morelos y Estado de México con 5.9 por ciento cada uno, Guerrero con 5.5 por ciento y Veracruz con 5.3 por ciento.

No obstante, la titular del SESNSP subrayó que 28 estados reportaron disminuciones en sus promedios diarios de homicidio respecto al mismo periodo de 2025.

Destacan reducciones en Guanajuato, Estado de México y Guerrero

Entre los resultados más relevantes, San Luis Potosí registró una disminución de 81 por ciento en homicidios, Zacatecas de 63 por ciento y Quintana Roo de 60.8 por ciento.

En Guanajuato, uno de los estados históricamente más afectados por la violencia, la reducción alcanzó 68 por ciento respecto al pico registrado en febrero de 2025, resultado que las autoridades atribuyeron a la captura de generadores de violencia y a la coordinación entre corporaciones federales y estatales.

Por su parte, Baja California reportó una baja de 46 por ciento, mientras que el Estado de México registró una reducción de 60 por ciento en comparación con septiembre de 2024.

En Guerrero, las autoridades reportaron una disminución de 56 por ciento derivada de operativos conjuntos y la desarticulación de estructuras criminales.

#MañaneraDelPueblo. Los delitos han disminuido 53 por ciento de 2018 a mayo de 2026. El robo de vehículos disminuyó más de 43 por ciento desde que inició este gobierno, informa @Maffiguer pic.twitter.com/Ufxd2Xdg91 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 16, 2026

Delitos de alto impacto también muestran tendencia a la baja

El informe del SESNSP destacó que los delitos de alto impacto disminuyeron 31 por ciento durante la actual administración. Mientras en octubre de 2024 se registraban 636.6 delitos diarios, en mayo de 2026 la cifra descendió a 437.7.

Además, al comparar 2018 con los datos preliminares de 2026, la reducción acumulada alcanza 57 por ciento, convirtiéndose en el nivel más bajo de los últimos nueve años.

Robo de vehículos con violencia registra caída de 43%

Otro de los indicadores destacados fue el robo de vehículos con violencia, que pasó de 149.1 casos diarios en octubre de 2024 a 85.7 en mayo de 2026, una reducción de 43 por ciento.

Las cifras preliminares también muestran que, de mantenerse la tendencia observada en los primeros cinco meses del año, 2026 podría convertirse en el año con menor incidencia de este delito desde 2018.

#MañaneraDelPueblo. Son 8 entidades que concentran el 54 por ciento del total de homicidios dolosos nacionales: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Morelos, Edo Mex, Guerrero y Veracruz.

Son 28 entidades que disminuyeron su promedio diario de homicidios dolosos. pic.twitter.com/NS69lIrdJG — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 16, 2026

Feminicidio, secuestro y robo a transportistas también disminuyen

El reporte presentado en Palacio Nacional señala reducciones en diversos delitos de alto impacto durante los primeros cinco meses de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior.

Entre los indicadores destacan una disminución de 9.1 por ciento en feminicidios, 33.1 por ciento en secuestros, 25.7 por ciento en robo a transportistas con violencia, 23.4 por ciento en robo de vehículo con violencia y 16.5 por ciento en robos con violencia en general.

Las autoridades federales atribuyeron estos resultados a la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la coordinación entre los tres niveles de gobierno y las acciones focalizadas en las entidades con mayores índices de violencia.

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